Le marché des matériaux d’impression 3D sera témoin d’un TCAC de 20,90 % au cours de la période de prévision | Taille, part et dernières tendances

Data Bridge Market Research analyse que le taux de croissance annuel composé du marché des matériaux d’impression 3D atteindra 20,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028 . La demande croissante de technologie d’impression 3D de la part de divers secteurs d’utilisateurs finaux tels que le médical , l’automobile et d’autres industries, et l’intérêt croissant pour le développement de produits sont deux facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché des matériaux d’impression 3D. Cela signifie que le marché mondial des matériaux d’impression 3D atteindra 7,3 milliards de dollars d’ici 2028.

L’impression 3D est une technique permettant de créer des objets tridimensionnels en ajoutant des couches successives. La technologie 3D est un procédé complémentaire qui permet d’obtenir le produit final sans gaspillage de matière. L’impression 3D est un processus de fabrication plus rapide que la fabrication traditionnelle.

L’application croissante de la technologie d’ impression 3D dans l’industrie électrique et électronique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des matériaux d’impression 3D. La disponibilité massive de la technologie d’impression 3D, ainsi que le large éventail d’avantages offerts par la technologie d’impression 3D, stimuleront davantage la demande de matériaux d’impression 3D. La croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux stimuleront de manière décisive la demande de matériaux d’impression 3D.

Cependant, les coûts élevés des matériaux et les fluctuations des prix des matières premières constitueront un énorme défi pour la croissance du marché des matériaux d’impression 3D. Les préparations spéciales pour la fabrication additive et la demande de produits à valeur ajoutée entraveront davantage la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux d’impression 3D

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux d’impression 3D fournit des détails sur les concurrents. Profil de l’entreprise, données financières de l’entreprise, revenus générés, potentiel de marché, investissements en R&D, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacités de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue et étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des matériaux d’impression 3D.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des matériaux d’impression 3D sont 3D Systems, Inc., General Electric Company, Evonik Industries AG, Stratasys Ltd., Materialise, Arkema, DSM, ExOne., Höganäs AB, EOS, Sandvik AB. (publ), CRP TECHNOLOGY Srl, EnvisionTEC, SLM Solutions, Solidscape Inc., voxeljet AG, Optomec, Inc., Markforged, Inc., Desktop Metal, Inc. et BASF SE, entre autres sociétés nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Ce rapport sur le marché des matériaux d’impression 3D détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, la variation du marché fournie. Réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, créneau d’application et points forts, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour des informations détaillées sur le marché des matériaux d’impression 3D, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un aperçu des analystes . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des matériaux d’impression 3D et taille du marché

Le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en fonction de la morphologie, du type de matériau, de l’application, de la technologie et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance de différentes industries aide à comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient dominer le marché global et à développer différentes stratégies pour identifier les différences entre les domaines d’application clés et les marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en forme de poudre, de filament, de liquide et de flocons.

En fonction du type de matériau, le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en métaux, plastiques, élastomères, composites, céramiques, résines, cires, cellulose, matériaux comestibles, biomatériaux et autres.

Sur la base de l’application, le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en prototypage, fabrication, R&D et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en Polyjet, Fuse Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS), Stereo Lithography (SLA), Colorjet et autres.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des matériaux d’impression 3D est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, médical, produits de consommation, construction et autres.

Évaluation géographique du marché des matériaux d’impression 3D:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique) ;

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est) ;

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie…) ;

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des matériaux d’impression 3D. Il constitue la dynamique de l’industrie, les industries individuelles, la portée de croissance globale de la région et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des matériaux d’impression 3D.

