Le marché des matériaux d’emballage flexibles observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Marché mondial des matériaux d’ emballage flexibles par type de matériau (plastique, papier , fibre de cellulose recyclée, papier d’aluminium, bioplastiques), type de conception (sacs et plateaux, sachets, bouteilles compressibles, rouleaux, emballages, blisters), technologie (flexographie, héliogravure, numérique, Autres), application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins ménagers et personnels, produits du tabac, produits industriels et chimiques, huiles et lubrifiants) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Avec l’introduction de l’automatisation et de la robotique au cours des dernières décennies, les chaînes de production du monde entier ont subi des transformations importantes. Les niveaux élevés de concurrence et l’accent croissant mis sur la réduction des délais d’exécution ont poussé les fabricants du monde entier vers l’automatisation pour maintenir des niveaux élevés de débit et d’efficacité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des matériaux d’emballage flexibles était évalué à 169,02 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 265,35 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Dans les emballages souples, les meilleures qualités des plastiques et des films sont réunies. Ces options d’emballage adaptables offrent une solution fonctionnelle avec de faibles coûts de production. L’emballage flexible est un élément important de la chaîne d’approvisionnement de nombreux secteurs et produits, allant des articles de consommation à l’électronique, aux cosmétiques et aux fournitures médicales. Les emballages flexibles améliorent la valeur et la qualité marchande des produits alimentaires et non alimentaires en combinant les meilleurs attributs du plastique, du film, du papier et de la feuille d’aluminium pour offrir une large gamme de capacités de protection tout en utilisant le moins de matériau possible.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de matériau (plastique, papier, fibre de cellulose recyclée, papier d’aluminium, bioplastiques), type de conception (sacs et plateaux, sachets, bouteilles compressibles, rouleaux, emballages, blisters), technologie (flexographie, héliogravure, numérique, autres), application (alimentaire et boissons, produits pharmaceutiques, soins ménagers et personnels, produits du tabac, produits industriels et chimiques, huiles et lubrifiants) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Amcor plc (Australie), Dow (États-Unis), Bemis Company, Inc. (États-Unis), Westrock Company (États-Unis), Sealed Air Corporation (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Huhtamaki Oyj (Finlande), Berry Plastic Corporation (États-Unis ), Ball Corporation (États-Unis), Genpak, LLC (États-Unis), Union packaging (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Tetra Pak International SA (Suisse), Coesia SpA (Italie), Marchesini Group SpA (Italie), OPTIMA packaging group GmbH (Allemagne), Videojet Technologies, Inc. (Inde), Muller LCS. (États-Unis), ISHIDA CO.,LTD (Japon) et GEA Group Aktiengesellschaft (Allemagne) Opportunités Des solutions d’emballage durables qui nécessitent moins de matériaux et d’énergie pour fabriquer un emballage

Préoccupations environnementales croissantes concernant l’utilisation de plastiques biodégradables dans les emballages souples

Hausse du revenu disponible et opportunités de croissance dans les régions en développement

Dynamique du marché des matériaux d’emballage flexibles

Conducteurs

Adoption croissante des matériaux d’emballage flexibles

L’adoption accrue de matériaux d’emballage flexibles est un facteur majeur de croissance du marché, tout comme la demande accrue de biens de consommation, de matériaux modernisés et le développement de matériaux économes en énergie, entre autres facteurs qui stimulent la croissance du marché des matériaux d’emballage flexibles. L’essor du commerce de détail et du commerce électronique créera de nouvelles opportunités pour le marché des matériaux d’emballage flexibles.

Sensibilisation croissante à l’environnement et demande rapide de l’industrie alimentaire

Les préoccupations environnementales croissantes ont incité un mouvement pionnier vers des emballages durables, qui auront un impact sur la croissance du marché des matériaux d’emballage flexibles de 2022 à 2029. La pénétration croissante des usines de fabrication automatisées d’aliments nécessite l’utilisation de nouveaux systèmes d’emballage pour un l’emballage des produits finis, la capacité des emballages flexibles à préserver les ressources et à réduire la pollution de l’environnement, et l’augmentation du volume des ventes en ligne sont quelques-uns des facteurs qui devraient accélérer la croissance du marché. D’autre part, les préoccupations croissantes en matière de santé et de nutrition et la forte demande d’emballages légers pour réduire les coûts de transport stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Occasion

Les fabricants ont été encouragés à développer de nouvelles options d’emballage en raison des changements dynamiques de l’industrie tels que la mise en œuvre de nouvelles initiatives réglementaires. Les préoccupations environnementales croissantes concernant l’utilisation de plastiques biodégradables dans les emballages flexibles ont également poussé les fabricants à améliorer les options d’emballages durables sûrs et sécurisés. Les fabricants envisagent des solutions d’emballage durables qui nécessitent moins de matériaux et d’énergie pour fabriquer un emballage, réduisent les frais de transport et offrent une durée de conservation plus longue au produit afin de réduire les pressions sur les coûts et de maintenir l’intégrité des emballages de produits.

Le travail acharné et méticuleux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne le résultat d’un tel rapport de recherche de qualité supérieure sur le marché des matériaux d’emballage flexibles . Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie du marché des matériaux d’emballage flexibles. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Le rapport sur le marché des matériaux d’emballage flexibles de classe mondiale propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation.

Des modèles de pratique brillants et une méthode de recherche appliquée lors de la conception du rapport sur le marché des matériaux d’emballage flexibles révèlent les meilleures opportunités pour prospérer sur le marché. Comme il est un fait que l’analyse concurrentielle est l’aspect majeur de tout rapport d’étude de marché, le rapport couvre de nombreux points, y compris le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyse les compétences de base des principaux acteurs et dessine un paysage concurrentiel pour le marché. En plus d’expliquer le paysage concurrentiel des principaux acteurs, un excellent rapport d’enquête sur le marché des matériaux d’emballage flexibles fournit également une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés sur le marché et des détails sur la méthodologie de recherche.

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché Matériaux d’emballage flexibles ?

Agrandissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché des matériaux d’emballage flexibles dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec le marché des matériaux d’emballage flexibles aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec l’utilisation la plus bénéfique des actifs pour gagner une efficacité accrue de l’agence d’entreprise sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les régions fondamentales du marché mondial des matériaux d’emballage flexibles.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

