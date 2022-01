le marché des matériaux d’emballage de confiserie est en plein essor dans le monde entier avec des acteurs de premier plan – Amcor plc, Honeywell International Inc., Alcoa Corporation, Bemis Manufacturing Company, Crown

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des matériaux d’emballage de confiserie projettera un TCAC de 4,35% pour la période de prévision 2021-2028.

L’augmentation des dépenses pour les progrès technologiques dans les solutions d’emballage innovantes, la croissance et l’expansion de l’industrie de la confiserie, en particulier dans les économies en développement et la recrudescence de la demande de confiseries nouvelles et délicieuses sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des matériaux d’emballage de confiserie.

D’après le nom lui-même, le rôle des matériaux d’emballage de confiserie est clair. Les matériaux d’emballage de confiserie sont les matériaux utilisés pour emballer une grande variété d’articles de confiserie. Les matériaux d’emballage de confiserie sont anti-éclaboussures et protègent les articles contre tout type de contamination. Les matériaux d’emballage de confiserie offrent en outre la portabilité et la commodité de manipulation.

Le rapport sur le marché des matériaux d’emballage de confiserie présente les entreprises suivantes, notamment : – Amcor plc, Honeywell International Inc., Alcoa Corporation, Bemis Manufacturing Company, Crown, Sonoco Products Company, CKS Packaging, Inc., ProAmpac., Mondi, Berry Global Inc ., AptarGroup, Inc., Graham Packaging Company., AVERY DENNISON CORPORATION., WestRock Company., Graphic Packaging International, LLC, ALPHA PACKAGING, Avient Corporation, PDM Foam, Dart Container Corporation et Silgan Holdings Inc

Ce rapport sur le marché offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport sur le marché Confectionery Packaging Materials est une fenêtre sur l’industrie FMCG qui définit correctement la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché.

Par type (mousse, film et feuille, sacs et fermetures, pots et autres), type de matériau (plastique, papier et carton, métal, papier d’aluminium et verre), type d’emballage (emballage souple et emballage rigide), type de confiserie (confiserie au chocolat , Confiserie, Gommes et autres)

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport