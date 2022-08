Le marché des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique atteindra 2378,76 millions USD d’ici 2029 | Taille, partage et tendances

Data Bridge Market Research analyse que le marché des matériaux de protection contre les incendies était évalué à 1550,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2378,76 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

Les matériaux de protection contre l’incendie sont les matériaux qui aident à résister et à résister au feu. Ces matériaux sont principalement utilisés pour diminuer les effets des incendies destructeurs en réduisant l’effet nocif qui a causé à l’organisme. Ces matériaux peuvent être classés en matériaux de protection passive ou en matériaux de protection active contre l’incendie. Les matériaux de protection contre les incendies actifs sont ceux qui nécessitent une certaine forme d’action et de mouvement pour leur protection. Par exemple, les extincteurs utilisés par les pompiers, tandis que les matériaux de protection passive contre l’incendie sont ceux qui sont installés dans un bâtiment, car ils ne nécessitent aucune action ni mouvement, par exemple les sols, les murs et les portes coupe-feu résistants au feu.

Analyse et taille du marché

Les matériaux de protection incendie sont un type de matériaux qui a de nombreuses applications qui aident à assurer la sécurité des bâtiments contre les risques liés au feu. La détection des incendies, couplée à l’extinction des incendies par des moyens automatiques ou manuels, aide à maîtriser les incendies et les dommages qui en résultent. Le cloisonnement de l’ensemble de la construction ou de la structure du bâtiment avec des murs et des planchers résistants au feu contribue également à assurer la protection contre le feu. Cela pourrait également inclure l’utilisation de matériaux de protection passive contre l’incendie, tels que des panneaux d’étanchéité résistants au feu, et de matériaux résistants au feu, tels que des revêtements ignifuges et de la laine minérale. Les matériaux de protection incendie actifs tels que les produits chimiques d’extinction d’incendie, les mousses, les aérosols et l’eau constituent également une part importante du marché des matériaux de protection incendie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux de protection contre les incendies

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux de protection contre les incendies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des matériaux de protection contre les incendies.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux de protection incendie sont :

Technologies Inc. (États-Unis)

Trelleborg AB (publ) (Suède)

BASF SE (Allemagne)

PPG Industries Ohio, Inc. (États-Unis)

3M (États-Unis)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Groupe Etex (Belgique)

Hilti (Liechtenstein)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

ROCKWOOL Asie (Danemark)

Groupe de sociétés svt (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

La société Sherwin-Williams (États-Unis)

Unifrax (États-Unis)

SCHOTT AG (Allemagne)

Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (Japon)

Saint Gobain SA (France)

Impact du COVID-19 sur le marché des matériaux de protection contre les incendies

L’épidémie de coronavirus en cours a nui à la croissance de l’industrie des matériaux de protection contre les incendies en raison d’une pause dans la production et d’un retard dans les grands projets de construction. Le gouvernement a imposé des fermetures à l’échelle nationale qui ont restreint les activités de transport et ont encore réduit la taille de l’industrie. En outre, la baisse de la demande de nombreuses industries utilisatrices finales et le coût élevé des matières premières volatiles pourraient entraver la croissance du marché dans un avenir proche. L’augmentation des projets résidentiels et les politiques de vaccination rapide contribueront largement à la part de marché mondiale des matériaux de protection contre les incendies.

Portée du marché des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique

Le marché des matériaux de protection incendie est segmenté en fonction des produits, des types d’incendie, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Adhésif et Scellant

Revêtements gonflants

Feuilles et planches

Mousse

Mastics

Mortier

Pare-feu

Spray cimentaire

Pénétrations de tuyaux coupe-feu

Les autres

Types de feu

Feux cellulosiques

Feux d’hydrogène

Incendies à réaction

Canal de distribution

Commerce électronique

B2B

Les autres

Application

Tuyau

Canal

Ignifugation de l’acier de construction

Ignifugation des chemins de câbles et de fils

Des portes

les fenêtres

Lunettes

Les autres

Utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Institutionnel

Infrastructure

Les auteurs du rapport ont analysé les régions en développement et développées considérées pour la recherche et l’analyse du marché h mondial. La section d’analyse régionale du rapport fournit une étude approfondie sur les différentes industries régionales et nationales des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique pour aider les acteurs à planifier des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale : Le rapport examine en outre le marché Asie-Pacifique des matériaux de protection contre les incendies dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation / exportation, le rapport offre et demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport sur les matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises des régions dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

