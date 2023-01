Le marché des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique atteindra 2 378,76 millions USD d’ici 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des matériaux de protection contre les incendies vaut 1 550,0 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 378,76 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché est organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge et comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

En comprenant et en se concentrant sur les besoins des clients, une méthodologie ou une combinaison d’étapes a été utilisée pour générer le rapport de recherche le plus remarquable sur le marché des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique . Ce rapport de marché remarquable analyse les facteurs clés de l’industrie, fournissant des données et des informations exactes et précises pour la croissance des entreprises. Les documents de marché sont générés par la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations par le biais de recherches sur l’opinion publique et sociale. En outre, l’analyse concurrentielle comprend clairement les stratégies employées par les principaux concurrents du marché Asie-Pacifique des matériaux de protection contre les incendies qui augmentent leur pénétration sur le marché.

définition du marché

Les matériaux résistants au feu sont ceux qui aident à résister et à résister au feu. Ces matériaux sont principalement utilisés pour réduire les effets des incendies destructeurs en réduisant les effets nocifs sur le corps. Ces matériaux peuvent être classés comme matériaux de protection passifs ou comme matériaux de protection active contre l’incendie. Les matériaux de protection active contre l’incendie sont ceux qui nécessitent une certaine forme d’action et de mouvement pour se protéger. Par exemple, les extincteurs utilisés par les pompiers, tandis que le matériau de protection passive contre l’incendie est le matériau qui est installé dans un bâtiment car il ne nécessite aucun mouvement ni action, comme les sols, les murs et les portes coupe-feu résistants au feu.

Demandez un exemple de rapport sur le marché des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-fire-protection-materials-market

Analyse et dimensionnement du marché

L’ignifugation est un matériau polyvalent qui aide à protéger les bâtiments contre les risques liés aux incendies. La combinaison de la détection et de l’extinction des incendies par des moyens automatiques ou manuels aide à contenir les incendies et les dommages qui en résultent. Séparer l’ensemble du bâtiment ou de la structure du bâtiment avec des murs et des planchers coupe-feu contribue également à assurer la protection contre les incendies. Cela peut également inclure l’utilisation de matériaux de protection passive contre l’incendie, tels que des panneaux coupe-feu, et de matériaux de protection contre l’incendie, tels que des revêtements ignifuges et de la laine minérale. Les matériaux de protection incendie actifs tels que les agents extincteurs, les mousses, les aérosols et l’eau constituent également une part importante du marché des matériaux de protection incendie.

Un rapport sur le marché international des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique est un aperçu complet du marché couvrant divers aspects tels que les définitions de produits, le paysage habituel des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et le type de gestion. géographie. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Fournir les rapports d’études de marché mondiaux les plus appropriés, uniques et crédibles à des clients précieux et à des clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. Des rapports marketing convaincants sur les matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique aident à renforcer l’organisation et à prendre de meilleures décisions pour maintenir l’entreprise sur la bonne voie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux de protection contre les incendies

Le paysage concurrentiel du marché Matériaux de protection contre les incendies fournit des informations détaillées par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des matériaux de protection contre les incendies sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux de protection incendie sont :

Technology Corporation (États-Unis)

Trelleborg AB (publ) (Suède)

BASF (Allemagne)

PPG Industries Ohio, Inc. (États-Unis)

3M (États-Unis)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

Groupe Etex (Belgique)

Hilti (Liechtenstein)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

ROCKWOOL Asie (Danemark)

groupe de sociétés svt (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

Sherwin-Williams (États-Unis)

Unifrax (États-Unis)

SCHOTT AG (Allemagne)

Nippon Plate Glass Co., Ltd. (Japon)

Saint-Gobain SA (France)

Lire la description complète du rapport avec table des matières et graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-fire-protection-materials-market

Impact du COVID-19 sur le marché des matériaux de protection contre les incendies

L’épidémie de coronavirus en cours a nui au développement de l’industrie des matériaux de lutte contre les incendies en raison des arrêts de production et des retards dans les grands projets de construction. Le gouvernement a imposé un confinement à l’échelle nationale, restreignant les activités de transport et réduisant davantage l’industrie. En outre, la baisse de la demande dans de nombreuses industries utilisatrices finales et la volatilité des prix des matières premières sont susceptibles d’entraver la croissance future du marché. L’augmentation des projets résidentiels et les politiques de vaccination rapide augmenteront largement la part de marché mondiale des matériaux de protection contre les incendies.

Portée du marché des produits ignifuges en Asie-Pacifique

Le marché des matériaux de protection incendie est segmenté en fonction du produit, du type d’incendie, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Adhésifs et scellants

Revêtements intumescents

Feuilles et planches

Mousse

mastic

mortier

pare-feu

pulvérisation de ciment

Pénétration du conduit d’incendie

autre

type de feu

Feu de cellulose

feu d’hydrogène

jet de feu

canal de distribution

commerce électronique

B2B

autre

application

pipeline

Tube

Structure en acier coupe-feu

Protection incendie des câbles et tourets

Porte

les fenêtres

Lunettes

autre

utilisateur final

Résidentiel

commercial

mécanisme

Infrastructure

Les auteurs du rapport analysent les régions en développement et développées qui sont prises en compte pour la recherche et l’analyse du marché h mondial. La section d’analyse régionale du rapport mène des recherches approfondies sur l’industrie des matériaux de protection contre les incendies en Asie-Pacifique dans différentes régions et pays pour aider les acteurs à formuler des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale: le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, les importations et les exportations, le rapport offre-demande, les sources de revenus, la part de marché et la taille du marché Asie-Pacifique des matériaux de protection contre les incendies dans les régions clés du monde et les régions de présence des principaux joueurs. Le rapport Asia Pacific Fire Protection Materials couvre également les plans d’expansion mis en œuvre par les entreprises de chaque région dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, le volume et le modèle de consommation, les revenus et le taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA) Posez ou partagez vos questions avant d’acheter ce rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=asia-pacific- marché-des-matériaux-de-protection-incendie sur Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et nouvelle ère avec un niveau de durabilité inégalé et une approche avancée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à fournir des connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure sagesse et d’une pratique conçue et construite à Pune en 2015. La société a été fondée dans le secteur de la santé pour couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de catégorie avec beaucoup moins d’employés.Plus tard, la société a élargi la division et ouvert un nouveau bureau à Gurugram en 2018, élargissant ainsi sa portée , une haute qualité équipe de talents travaille main dans la main pour le développement de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles où le virus COVID-19 a tout ralenti dans le monde, il est révélateur que l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. »

Nous fournissons des services tels que des rapports industriels éprouvés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – Corporatesales@databridgemarketresearch.com