Le marché des matériaux de protection contre les incendies devrait croître considérablement à un TCAC de 8,80 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La demande croissante de matériaux de protection contre les incendies auprès des consommateurs est un facteur moteur de la croissance du marché des matériaux de protection incendie .

Le rapport marketing sur les matériaux de protection contre les incendies est préparé en effectuant une analyse d’étude de marché de haut niveau sur les segments clés du marché afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour les clients. Avec une étude de marché efficace et complète, ce rapport d’étude de marché + fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing. Ce document de marché s’avère être un superbe guide pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. En utilisant des outils et des techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont présentées dans la version simplifiée du rapport de classe mondiale sur les matériaux de protection contre les incendies pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

Les matériaux de protection contre l’incendie sont les matériaux utilisés pour la protection contre le feu. Dans les bâtiments et dans les structures technologiques, chaque unité de protection de cheminée active et passive est utilisée. La protection active des foyers comprend des systèmes de détection et d’extinction automatiques des foyers, tandis que l’objectif principal de la protection passive des foyers est de viser à contenir les incendies ou à ralentir leur propagation. Le but de l’utilisation du système de protection contre le feu est de maintenir la température de la partie du bâtiment (partie en acier de construction, installation électrique) en dessous de la température cruciale dans l’ensemble du foyer, cependant, il est également censé contenir {un foyer} dans le feu d’origine compartiment pendant une durée limitée.

Étendue du marché mondial des matériaux de protection contre les incendies et taille du marché

Le marché des matériaux de protection contre les incendies est classé dans les segments suivants qui sont les produits, les types d’incendie, le canal de distribution, l’application et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des matériaux de protection contre l’incendie est segmenté en adhésifs et scellants, revêtements intumescents, feuilles et panneaux, mousse, mastics, mortier, pare-feu, pulvérisation de cimentations, pénétrations de tuyaux anti-feu et autres.

Sur la base des types d’incendie, le marché des matériaux de protection incendie est segmenté en feux cellulosiques, feux d’hydrogène et feux de jet.

Sur la base du canal de distribution, le marché des matériaux de protection incendie est segmenté en commerce électronique, b2b et autres.

Sur la base de l’application, le marché des matériaux de protection contre l’incendie est segmenté en tuyaux, conduits, ignifugation en acier de construction, ignifugation de câbles et de chemins de câbles, portes, fenêtres, verres et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des matériaux de protection contre les incendies est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et infrastructure

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux de protection contre les incendies

Le paysage concurrentiel du marché des matériaux de protection contre les incendies fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des matériaux de protection contre les incendies.

Principaux acteurs :- TENMAT Ltd, Tremco Incorporated, Isolatek International, HKO Group (filiale de Saint-Gobain), 3M, BASF SE, Specified Technologies Inc, Rolf Kuhn GmbH, Hilti, Morgan Advanced Materials, Akzo Nobel NV, RectorSeal, Flamecheck International, Etex Group, Sika AG, ROCKWOOL International A/S, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Trelleborg et Unifrax parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

