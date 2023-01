Le marché des matériaux de produits cosmétiques à base de noix de coco est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

«

Marché mondial des cosmétiques à base de noix de coco, par type (huile capillaire, savons, rouge à lèvres, masque facial, lotion pour le corps, shampoing et revitalisants), forme (solide et liquide), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste du Sud Amérique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie -Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des cosmétiques à base de noix de coco

Le marché des cosmétiques à base de noix de coco devrait croître à un taux de croissance de 11,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et représenter 5,272 milliards USD en 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance de la noix de coco. marché des cosmétiques à base. Cette hausse de la valeur marchande des cosmétiques à base de noix de coco peut être attribuée à divers facteurs tels que la consommation accrue d’huile de noix de coco en raison de ses avantages naturels dans les cheveux et les soins qui soutiennent l’expansion du marché. L’industrie cosmétique en consomme beaucoup pour la fabrication d’huiles et de savons.

La noix de coco est la noix la plus utilisée dans le monde en raison de sa capacité d’emploi. La substance de la noix de coco est profondément nourrissante et offre les nutriments E, C, B1, B3, B5 et B6, ainsi que des minéraux tels que le fer, le sodium, le calcium, le magnésium, le sélénium et d’autres éléments. Les noix de coco fournissent des agents anticancéreux, soutiennent les pointeurs d’aldohexose et réduisent le problème de danger pour l’épisode coronarien.

Le boom du secteur des cosmétiques pour les cosmétiques à base de produits naturels a créé de nombreuses opportunités pour le marché des émollients naturels dérivés de la noix de coco. Une prise de conscience accrue concernant l’apparence personnelle et l’utilisation de divers produits de soins corporels et l’amélioration du niveau de vie dans les économies en plein essor alimentent la croissance du marché des cosmétiques à base de produits naturels.

La demande croissante de cosmétiques à base de substances naturelles devrait stimuler la demande du marché dans un proche avenir. La croissance organique de l’activité cosmétique, la demande croissante du marché pour des ingrédients multifonctionnels et naturels sont quelques-uns des moteurs du marché des cosmétiques à base de noix de coco. La croissance de la valeur des cosmétiques de base devrait augmenter en raison de l’inclinaison des acheteurs vers des produits plus chers. De plus, l’expansion de la phase de soins de la peau dans les produits spécialisés pour les soins de la peau des hommes, des bébés et des femmes est une opportunité de marché exceptionnelle.

Cependant, des facteurs tels que l’offre de substituts et la teneur élevée en graisses saturées des noix de coco sont les contraintes potentielles qui entravent la croissance du marché des produits à base de noix de coco.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

