Le marché des matériaux de pneus connaîtra une croissance accrue des revenus au cours de la période de prévision 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des matériaux pour pneus

Les matériaux de pneu comprennent les élastomères, les charges de renforcement, les plastifiants, les produits chimiques, les charges de renforcement, le métal et d’autres matériaux pour la fabrication du pneu pour divers véhicules. Ces matériaux sont assemblés avec des jantes pour fabriquer des pneus. Le caoutchouc principalement avec d’autres produits chimiques est utilisé pour fabriquer des pneus qui ont des propriétés de haute résistance et peuvent être utilisés dans n’importe quelle agriculture, véhicules de tourisme. Les principaux avantages de ces matériaux de pneus offrent une flexibilité et une efficacité globale améliorée des véhicules grâce auxquelles des pneus peuvent être fabriqués pour tous les types de machines automobiles. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des matériaux pour pneus dans les prochaines années. Le marché mondial des matériaux pour pneus devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial des matériaux pour pneus

L’urbanisation et l’industrialisation croissantes à travers le monde et l’augmentation de la demande d’automobiles pour le transport sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché mondial des matériaux pour pneus au cours de la période de prévision.

La fluctuation du prix des matières premières et les chaînes d’approvisionnement perturbées dans les pays sous-développés sont des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des matériaux pour pneus au cours de la période de prévision.

L’accent mis par les fabricants de matériel pneumatique et d’autres acteurs du marché sur l’amélioration de la technologie et de la demande de matériel pneumatique respectueux de l’environnement sera une opportunité pour les acteurs du marché.

Segmentation du marché : marché mondial des matériaux pour pneus

Le marché mondial des matériaux pour pneus est segmenté en fonction du type, du type de véhicule et des régions.

Le marché mondial des matériaux pour pneus est segmenté en fonction du type d’élastomères, de plastifiants, de produits chimiques, de renforts métalliques, de charges de renforcement et de renforts textiles. Le segment des élastomères représentait la plus grande part du marché des matériaux pour pneumatiques par rapport aux autres matériaux en termes de volume. L’augmentation des ventes de véhicules dans le monde en raison de l’augmentation de la population et des besoins de transport stimule la demande de pneus et devrait indirectement stimuler la demande de matériaux de pneus au cours de la période de prévision.

La demande croissante d’équipements de grande capacité pour répondre aux activités complexes des voitures particulières est susceptible de promouvoir la capacité de la chimie, des renforts métalliques, des charges de renfort et des renforts textiles. En outre, la capacité des produits chimiques, des renforts métalliques et des charges de renforcement de Tyre Material devrait augmenter avec un TCAC important au cours de la période de prévision.

En fonction du type de véhicule, le marché mondial des matériaux pour pneus est segmenté en voitures de tourisme, camions, bus, véhicules agricoles et autres. Parmi les types de véhicules segmentés, le segment des voitures particulières est le segment du marché des matériaux pour pneus qui connaît la croissance la plus rapide et on estime qu’il détient la plus grande part de marché de plus de 50 % en termes de volume et de valeur.

Aperçu régional : marché mondial des matériaux de pneus

Dans la région, le marché mondial des matériaux de pneus est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des matériaux pour pneus en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la demande croissante de la population et de l’urbanisation tirant parti de l’industrie automobile au cours de la période de prévision. De plus, cette région détient la plus grande part de marché de l’industrie automobile, ce qui entraînera une augmentation de la consommation du matériau des pneus dans la région.

Le segment de l’Amérique du Nord a évolué en tant que marché potentiel en raison de la croissance exponentielle qui, dans l’utilisation des véhicules, augmente la demande pour le marché des matériaux de pneus dans cette région au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché mondial des matériaux de pneus

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des matériaux pour pneus sont Nokian Tyres, The Scandinavian Company, Cabot Corporation, JSR Corporation, Thai Carbon Black, The Goodyear Tire & Rubber Company, Lanxess, Apollo Tyres, Bekaert, Bridgestone Corporation, Chevron Corporation, Orion Engineered Carbones, JK TIRE & INDUSTRIES LTD, Michelin, MRF ltd., Pirelli & CSpA, Hankook Tire & Technology Co.,Ltd. et d’autres joueurs. Les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée : marché mondial des matériaux pour pneus

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Élastomères, plastifiants, produits chimiques, renforts métalliques, charges de renfort et renforts textiles Par type de véhicule – Voitures de tourisme, camions, autobus, véhicules agricoles et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le matériau mondial des pneus rapport de marché basé sur le type, le type de véhicule et la région.

Marché mondial des matériaux de pneus, par type :

Élastomères

Plastifiants

Produits chimiques

Renforts métalliques

Charges de renforcement

Renforts textiles

Marché mondial des matériaux de pneus, par type de véhicule :

Voitures particulières

Camions

Les autobus

Véhicules agricoles

Les autres

Marché mondial des matériaux de pneus, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

