Le marché des matériaux de marquage routier enregistrera une croissance rapide d’ici 2021-2028

Selon les recherches de The Insight Partners, le rapport sur le marché des matériaux de marquage routier fournit un aperçu exhaustif des principaux facteurs contribuant à cette croissance. Pour aller plus loin, le rapport se concentre également sur les défis susceptibles d’entraver la génération de revenus au cours de la période de prévision et comprend des mesures pour atténuer leur impact.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de sécurité qui en ont résulté ont fortement affecté les marchés mondiaux. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des pénuries, une hausse des prix et une disponibilité limitée de certains produits. Diverses entreprises de premier plan ont déclaré faillite, ce qui a accru l’incertitude sur le marché boursier.

Les matériaux de marquage routier sont utilisés sur les chaussées et les trottoirs pour fournir aux piétons et aux conducteurs des indications et des informations. Pour éliminer la confusion dans l’allée et améliorer la sécurité routière, les marquages ​​​​sont normalisés. En outre, les développements technologiques tels que la rétroréflectivité, la durée de vie du marquage et le coût d’installation bon marché sont utilisés pour élargir le marché des matériaux de marquage routier.

Facteurs de marché

• Le besoin de matériaux de marquage routier a été stimulé par l’industrialisation rapide et l’augmentation de la capacité de production. Le marquage à base de peinture a gagné en popularité en raison de son utilisation généralisée sur les autoroutes.

• La demande du marché a augmenté à mesure que les règles gouvernementales et les exigences en matière de sécurité routière se sont améliorées.

Principaux acteurs

Sherwin Williams Company, Geveko Marking, Aximum SA, Kelly Bros Erinline, Swarco Limburger Lackfabric GmbH, Ozark Materials LLC, Ennis Flint, Roadmarking Industry Association of Australia, Evonik Industries, Automack Technologies, Asian Paints Ltd., Reda National Co., PPG Industries Inc., TATU Traffic Group, Nippon Paint Holdings Co. Ltd., Helios Group, SealMaster, LANINO, Zhejiang Brother Guidepost Paint Co. Ltd., 3M.

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des matériaux de marquage routier dans ces régions.

Segmentation du marché

• Basé sur le type, le marché mondial des matériaux de marquage routier est segmenté en marquages ​​basés sur la performance, marquages ​​à base de peinture.

• Sur la base de l’application, le marché est segmenté en marquages ​​routiers, marquages ​​d’usine, marquages ​​de parking, marquages ​​d’aéroport, autres.

