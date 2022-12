Le marché des matériaux de fromage de chèvre est destiné à connaître une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, moteurs clés, analyse de la croissance et des opportunités

Fromage de chèvre mondial par type de produit (transformé et non transformé), saveur (terreuse, acidulée et acidulée), forme (fromage à pâte molle, fromage à pâte semi-ferme, fromage à pâte ferme, fromage affiné et fromage vieilli), canal de distribution (commerce moderne, dépanneurs, Détaillants en ligne et autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le fromage est devenu un produit populaire dans les ménages urbains et dans l’industrie mondiale de la transformation des aliments . Le fromage de chèvre est devenu le marché le plus prometteur au monde au cours de la dernière décennie. Le fromage de chèvre est facile à digérer et faible en calories au lieu du fromage bovin, qui est difficile à digérer et riche en cholestérol et en matières grasses. Le fromage de chèvre contient également plus de vitamines, notamment les vitamines A, B1, B2 et B3, ainsi que du calcium et du phosphore.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du fromage de chèvre, qui était évalué à 9,7 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 14,66 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le chèvre est le type de fromage de chèvre le plus courant et il est créé à partir de lait de chèvre. Le fromage de chèvre a une saveur acidulée et terreuse. Il contient moins de matières grasses et de calories, et c’est l’un des produits laitiers les plus rapides à commercialiser . Le fromage de chèvre, quant à lui, offre de nombreux avantages pour la santé, notamment une meilleure santé osseuse, une immunité, une fonction musculaire et neuronale, un contrôle de la pression artérielle, etc.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (traité et non transformé), saveur (terreuse, acidulée et acidulée), forme (fromage à pâte molle, fromage à pâte semi-ferme, fromage à pâte ferme, fromage affiné et fromage vieilli), canal de distribution (commerce moderne, dépanneurs, détaillants en ligne et autres ) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Chine), AVH Dairy Trade BV (Pays-Bas), Goat Partners (États-Unis), Granarolo SpA (Italie), Meyenberg (États-Unis), Redwood Hill Farm & Creamery (États-Unis), St Helen’s Farm Ltd (États-Unis) , Stickney Hill Dairy Inc (États-Unis), Woolwich Dairy Inc (États-Unis), Xi’an Baiyue Goat Dairy Group Co. Ltd (Chine), Carmelis Goat Cheese (Canada), Haystack Mountain Creamery (États-Unis), Saputo Inc. (Canada) , Laura Chenel’s Chevre, Inc. (États-Unis), Dejong Cheese (Pays-Bas), Avalanche Cheese (États-Unis), Amsterdam Cheese Company (Pays-Bas) Des opportunités Augmentation des cas d’intolérance au lactose dans le monde

Demande croissante de fromage de chèvre dans l’industrie cosmétique

Dynamique du marché du fromage de chèvre

Pilotes :

Sensibilisation du public aux bienfaits du fromage de chèvre sur la santé

L’augmentation de la sensibilisation du public aux avantages pour la santé du fromage de chèvre, tels que sa teneur élevée en calcium et en protéines, est un facteur de croissance du marché ciblé. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus répandus dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui augmente la demande et la consommation de fromage de chèvre. Le fromage de chèvre est devenu un substitut important du fromage bovin et devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les progrès technologiques dans la production de fromage et l’augmentation des races de chèvres de qualité sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché.

Augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à consommer

Demande croissante de produits alimentaires prêts à consommer tels que soupes, sauces, pizzas, nouilles, pâtes et autres produits utilisés comme fromages culinaires par les grands établissements de restauration et les cantines industrielles, créant des problèmes de santé en raison de l’augmentation de la demande de conserves et de surgelés produits alimentaires et la hausse du revenu disponible des particuliers sont autant de facteurs qui alimentent la croissance du marché des fromages de chèvre.

Opportunité

La préférence croissante pour le lait de chèvre par les personnes intolérantes au lactose en raison de sa faible teneur en lactose alimente davantage le marché. L’introduction de produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans matières grasses, stimule également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, qui aide les enfants à éviter les troubles du développement neurologique. De plus, la demande croissante de lait de chèvre dans le secteur des soins personnels pour la production de savons, de crèmes et de lotions catalyse le marché. La pandémie de COVID-19 au début de 2020 a augmenté la demande de lait de chèvre. En raison de ses propriétés de renforcement de l’immunité, la consommation de lait de chèvre a augmenté à la suite de la pandémie.