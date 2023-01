Le marché des matériaux de collations aux fruits est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial des collations aux fruits, par application (boissons, produits laitiers, sucreries, salées et autres), canal de distribution (supermarchés, dépanneurs, magasins généraux, en ligne et autres), famille de fruits (pomme, mangue, ananas, banane, baies, mixtes et Autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des collations aux fruits

Une augmentation de la demande de produits alimentaires riches en fibres et un besoin croissant en vitamines et minéraux importants devraient propulser la croissance du marché dans les allées alimentaires. Aujourd’hui, les consommateurs continuent de rechercher des substituts plus sains. La tendance croissante d’une bonne alimentation sert à façonner le marché des collations en introduisant des produits sains. De plus, de nouveaux produits de collations aux fruits sains sont introduits pour répondre aux besoins accrus en matière d’alimentation sur le pouce. En outre, le marché des collations aux fruits s’est développé, entraînant une augmentation de la demande d’aliments fonctionnels tels que les aliments biologiques, en micronutriments, à base de plantes, en protéines et riches en fibres pour la gestion du poids, l’amélioration de la santé digestive et la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et d’obésité. .

Data Bridge Market Research analyse que le marché des collations aux fruits devrait atteindre 13,95 milliards USD d’ici 2030, soit 6,51 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 10,00 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des collations aux fruits

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Application (boissons, produits laitiers, sucreries, salées et autres), canal de distribution (supermarchés, dépanneurs, magasins généraux, en ligne et autres), famille de fruits (pomme, mangue, ananas, banane, baies, mixte et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts General Mills Inc. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Eat Natural (Royaume-Uni), Maple Leaf Foods (Canada), Quorn (Royaume-Uni), Oumph! (Royaume-Uni), Upton’s Natural (États-Unis), Hilary’s – Drink Eat Well, LLC (États-Unis), ZELLE ORGANIC (États-Unis), Siren Snacks (États-Unis), Green Park Brands (Royaume-Uni), PRIMAL SPIRIT FOODS INC. (États-Unis), LOUISVILLE VEGAN JERKY COMPANY (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Unilever (Royaume-Uni), Outstanding Foods, Inc. (États-Unis), Vegan Rob’s (États-Unis), Blue Diamond Growers (États-Unis), Nutrifusion LLC (États-Unis), Freeland Foods (États-Unis ), Greenleaf Foods SPC (États-Unis), Danone SA (Suisse) Opportunités de marché Avantages pour la santé associés aux collations aux fruits

Accroître la volonté des consommateurs envers les produits écologiques et haut de gamme

Définition du marché

Les collations aux fruits sont des produits alimentaires rafraîchissants qui contiennent du jus de fruits ou de la pulpe d’ananas, de pomme, de mangue, de banane et de baies comme ingrédient principal. Ces collations sont fabriquées et transformées en utilisant de la gélatine, du sirop de maïs, du sucre, du concentré de fruits , de l’eau et de nombreux arômes artificiels et naturels . Certaines des collations aux fruits normalement disponibles comprennent les sucettes glacées, les sandwichs aux fruits, les gelées à boire, les smoothies, les morceaux de fruits, les trempettes, les bandes de gelée et les gommes aromatisées.

Dynamique du marché des collations aux fruits

Conducteurs

Augmentation de la demande de collations aux fruits à faible teneur en calories

L’augmentation des cas d’obésité et de nombreuses autres maladies, qui est également associée à l’obésité dans le monde entier, devrait augmenter la demande de collations aux fruits hypocaloriques et stimuler la croissance du marché des collations aux fruits. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids, dont plus de 650 millions étaient obèses en 2016. En outre, environ 38 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient obèses ou en surpoids en 2019 dans le monde. Ainsi, l’augmentation des cas d’obésité est un facteur majeur augmentant la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Émergence croissante des détaillants en ligne

La plate-forme de vente au détail en ligne s’est développée en tant que marché extrêmement pratique avec la présence massive d’une vaste gamme de produits de collations aux fruits. Le principal facteur de l’augmentation des ventes de collations aux fruits est la commodité croissante des clients pour comparer, choisir et acheter leurs marques préférées parmi la vaste gamme de saveurs disponibles sur Internet. Les détaillants en ligne se concentrent de manière dynamique sur l’amélioration des processus d’achat pour faire face à la demande croissante de collations saines telles que les collations aux fruits. Cela devrait à son tour stimuler la croissance de l’industrie.

Opportunités

Accroître la volonté des consommateurs envers les produits écologiques et haut de gamme

Le revenu par habitant a considérablement augmenté dans les économies en développement au cours des dernières années. Le revenu par habitant de la Chine a augmenté de 0,3 % en 2019 par rapport à 2018. Le revenu personnel disponible de l’Inde a augmenté d’environ 9,4 % en 2017 par rapport à 2016. Comme les consommateurs ont plus de pouvoir d’achat, ils sont plus susceptibles d’acheter des produits respectueux de l’environnement et haut de gamme. produits tels que les repas à base de fruits en raison de la prise de conscience mondiale accrue de la forme physique et de l’augmentation des revenus disponibles. De plus, les avantages des programmes de bien-être des entreprises et les lois gouvernementales bénéfiques ouvrent de nombreuses opportunités pour la croissance du marché mondial des collations aux fruits.

Le vaste rapport sur le marché des collations aux fruits est une source décisive d'informations sur l'industrie, les faits et chiffres importants, les opinions d'experts et les derniers développements à travers le monde.

De plus, l'analyse des concurrents est très bien effectuée dans le rapport fiable Fruit Snacks Market qui prend en compte des aspects vitaux des principaux acteurs du marché tels que les points forts et faibles des concurrents et l'analyse de leurs stratégies en matière de produit et de marché.



Objectif des études de marché sur les collations aux fruits:

accorder un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché. – Donner des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des collations aux fruits. Analyser le marché principalement sur la base de plusieurs facteurs – analyse des charges , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Fournir une évaluation précise du



Forme du marché des collations aux fruits parallèlement aux prévisions de la gamme de segments et de sous-segments du marché mondial des adhésifs instantanés.

– Pour vous meubler . s. un . étape d’ évaluation du marché avec appréciation de la mesure du marché moderne et de la prospective future. – Pour vous meubler . s. évaluation par étapes du marché pour la phase par application, type de produit et sous-segments. – Fournir des revenus historiques et prévisionnels



des segments et sous-segments du marché des collations aux fruits avec admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour écouter et analyser les traits agressifs tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les tendances sur le marché mondial des collations aux fruits.

«