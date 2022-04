Le marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération devrait dépasser l’évaluation de 380,03 milliards USD en 2028, note l’étude Emergen Research

Le marché mondial des matériaux d’affichage de nouvelle génération devrait atteindre une taille de marché de 380,03 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision , selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’écrans OLED, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, les progrès technologiques et le changement de mode de vie sont quelques-uns des facteurs clés qui soutiennent la croissance du marché. Les écrans de nouvelle génération éliminent certains inconvénients majeurs de la technologie LCD. OLED est une technologie de pointe par rapport à la technologie IPS-LCD et est utilisée dans presque tous les produits et appareils d’affichage modernes.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché Matériaux d’affichage de nouvelle génération à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Matériaux d’affichage de nouvelle génération et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Autres conclusions clés du rapport :

En janvier 2021, Samsung Display Company a lancé un nouvel écran OLED basse consommation pour les smartphones Galaxy S21 Ultra. Cet écran OLED contribuera à réduire la consommation d’énergie jusqu’à 16 %.

Le segment OLED du marché mondial des matériaux d’affichage de nouvelle génération devrait enregistrer un TCAC robuste au cours de la période de prévision. La technologie OLED est utilisée dans presque tous les dispositifs et panneaux d’affichage avancés.

Le marché en Europe représentait une part de revenus à deux chiffres sur le marché mondial en 2020. Des facteurs clés tels que l’accent croissant sur les matériaux d’affichage et le soutien à la recherche et au développement par les gouvernements sont des facteurs clés qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché dans la région.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché, les barrières d’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces barrières à acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les acteurs clés opérant dans l’industrie des matériaux d’affichage de nouvelle génération sont :

Idemitsu Kosan Co., Ltd., Toray Industries, Inc, Samsung SDI Co., Universal Display Corp., Novaled GmbH, Nanosys Inc., Nanoco Group PLC, Doosan Corporation, Quantum Materials Corp. et PPG Industries, Inc.

Aux fins de cele marché mondial des matériaux d’affichage de nouvelle génération en fonction du type de technologie, du matériau, de l’application et de la région comme suit :

Emergen Research a segmenté



,: milliards USD ; 2020-2028) Substrat Polariseur Filtre couleur Cristaux liquides Unité de rétroéclairage Émetteur et couche organique Encapsulation



Perspectives d’application (Revenus : milliards USD ; 2020-2028) Smartphones Télévisions et moniteurs Montres intelligentes automobiles Ordinateurs portables et tablettes Autresmarché



mondial des matériaux d’affichage de nouvelle génération est analysé plus en détail dans les zones géographiques clés où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque Région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport complet sur le marché mondial des matériaux d’affichage de nouvelle génération ajouté par Emergen Research démontre que l’affichage mondial de nouvelle génération Le marché des matériaux devrait croître à un TCAC stable tout au long de la période de prévision. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Matériaux d’affichage de nouvelle génération. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération:

Le rapport comprend un aperçu du marché des matériaux d’affichage de nouvelle génération ainsi que la part de marché, le rapport demande et offre, la production et la consommation modèles, analyse de la chaîne d’approvisionnement et autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures adoptées par les principaux acteurs pour mener leurs activités efficacement

Offre un aperçu de la production et de la valeur de fabrication, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limitations, des menaces et des opportunités de croissance dans l'industrie des matériaux d'affichage de nouvelle génération

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

