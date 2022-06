Le marché des matériaux automobiles NVH assistera à une forte accélération de la croissance au cours de la période 2021-2028

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché des matériaux automobiles NVH. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché des matériaux NVH automobiles, une estimation précise de la taille du marché des matériaux NVH automobiles, les tendances à venir, les changements dans le comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs du marché et autres. caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché. De plus, le rapport est une compilation d’évaluations qualitatives et quantitatives par des experts de l’industrie, ainsi que des participants de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Qu’est-ce que les matériaux NVH automobiles ?

Les matériaux automobiles NVH (bruit, vibrations, dureté) sont divers matériaux d’ingénierie utilisés dans la conception des automobiles pour gérer divers sons, bourdonnements, grincements et problèmes de cliquetis dans les espaces intérieurs des automobiles. Ils sont disponibles sous forme de produits de type injection, tampons à base de caoutchouc, rubans adhésifs, etc. Ils sont utilisés dans les panneaux de toit, les portes, les passages de roue, les rails de toit, les panneaux de custode, etc. d’une automobile.

La portée du rapport :

L’analyse du marché mondial des matériaux NVH pour l’automobile jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des matériaux NVH automobiles avec une segmentation détaillée du marché par type, application, type de véhicule et géographie. Le marché mondial des matériaux automobiles NVH devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des matériaux NVH automobiles et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La demande croissante de matériaux NVH automobiles des secteurs de l’automobile et de la santé stimule la croissance du marché des matériaux NVH automobiles. Parallèlement à cela, la prise de conscience croissante de l’efficacité et des avantages découlant de l’utilisation des matériaux automobiles NVH est également responsable de la croissance du marché. Cependant, une énorme quantité de capital initial requis et des coûts de propriété élevés associés aux opérations de Automotive NVH Materials limitent le développement fructueux du marché Automotive NVH Materials. Les innovations, la recherche et le développement, associés à une concentration croissante sur le développement de nouveaux produits, devraient être de bon augure pour la croissance du marché des matériaux automobiles NVH dans les années à venir.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

1. Société 3M

2. BASF SE

3. Celanese Corporation

4. Covestro SA

5.Exxonmobil Corporation

6. Huntsman Corporation

7. Lanxess SA

8. Mitsui Chemicals, Inc.

9. Sumitomo Riko Company Limited

10. La société chimique Dow

Segmentation du marché :

Le marché mondial des matériaux NVH automobiles est segmenté en fonction du type, de l’application et du type de véhicule. Sur la base du type, le marché des matériaux NVH automobiles est segmenté en caoutchoucs, polymères thermoplastiques, résines techniques, polypropylène, matériaux textiles, fibre de verre, fibres textiles mixtes, fibres de polyester et matériaux textiles. Le marché des matériaux automobiles NVH sur la base de l’application est classé en absorption, isolation, isolant et absorbeur, amortisseur, passages de roue et de roue, module de cockpit, module de toit et revêtements de carter de moteur et de capot. En fonction du type de véhicule, le marché mondial des matériaux automobiles NVH est divisé en véhicules de tourisme, bus, VUL et VHC.

