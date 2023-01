Le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (DEL) se développe à un rythme soutenu de 9,83 % au cours de la période de prévision

Le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) devrait croître à un taux de 9,83 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir sur le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) tout au long de la période de prévision tout en influençant la croissance du marché.

Une diode électroluminescente (DEL) est une petite lumière colorée qui se décline en une variété de couleurs. Ils sont utilisés dans une variété d’applications telles que résidentielles, automobiles et industrielles. Diverses caractéristiques des diodes électroluminescentes dépendent de leur composition matérielle. Les matériaux tels que les plaquettes, les substrats, l’épitaxie et les luminophores déterminent les propriétés visuelles des LED telles que la couleur, la luminosité et l’efficacité.

L’interdiction des ampoules à incandescence dans de nombreux pays devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’ utilisation croissante dans diverses applications telles que l’automobile, le résidentiel et l’industrie, les subventions gouvernementales pour le développement durable, l’augmentation de l’éclairage dans les économies émergentes et l’augmentation des réglementations liées à l’utilisation de technologies d’éclairage inefficaces devraient également contribuer à la diode électroluminescente (LED ) marché des matériaux, principal facteur de croissance. Le principal facteur de croissance du marché est l’application et la demande croissantes de LED dans les écrans écoénergétiques et haute résolution pour smartphones et téléviseurs HD.

En outre, la forte demande sur le marché horticole , le développement rapide du Li-Fi et l’attention croissante portée aux technologies de l’information et au renforcement des infrastructures de production et de distribution d’électricité dans les économies en développement devraient créer des opportunités lucratives au cours de la période de prévision susmentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux à diode électroluminescente (LED)

Le paysage concurrentiel du marché Diode électroluminescente (LED) fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (DEL) sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des matériaux à diode électroluminescente (DEL) sont Akzonobel NV, Cree, Inc., EPISTAR Corporation, Hitachi Metals, Ltd., II-VI Incorporated, Koninklijke Philips NV, NICHIA CORPORATION, OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Sumitomo Electric Industries, Ltd., UBE INDUSTRIES, LTD., Addison Engineering, Inc., DOWA Electronic Materials Co Ltd, Freiberger Compound Materials GmbH, Lake Materials Co., Ltd., MACOM, MTI Corporation, Seoul Semiconductors Co, Ltd. SixPoint Materials , Inc., RK Lighting India et SORAA et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Cependant, la longévité des dispositifs à LED et la prise de conscience insuffisante des avantages des LED devraient être les principaux facteurs de restriction de la croissance du marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED), tandis que l’instabilité économique et la baisse des ventes automobiles sont susceptibles de remettre en cause la croissance du marché au cours des dernières années. la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les poches de revenus émergentes des opportunités, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED), contactez Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) et taille du marché

Le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (LED) est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des matériaux de diodes électroluminescentes (DEL) est segmenté en tranches , matériaux de substrat, matériaux épitaxiaux et luminophores. Les matériaux de substrat sont subdivisés en carbure de silicium, silicium et saphir. Les plaquettes sont en outre subdivisées en arséniure de gallium et nitrure de gallium. Les matériaux épitaxiaux sont en outre classés en triméthylgallium et triméthylaluminium.

En fonction de l’application, le marché des matériaux à diodes électroluminescentes (DEL) est segmenté en éclairage général, éclairage automobile et autres. L’éclairage général est subdivisé en éclairage résidentiel, éclairage industriel, éclairage extérieur, etc. L’éclairage automobile est subdivisé en éclairage intérieur, éclairage extérieur, rétroéclairage, téléviseurs, moniteurs et appareils portables.



L’évaluation géographique du marché Matériaux à diodes électroluminescentes (LED) est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des matériaux à diodes électroluminescentes (LED). Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, le degré global de croissance dans les régions et divers autres paramètres très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des matériaux à diodes électroluminescentes (LED).

