Le marché des matériaux à changement de phase eutectique devrait représenter 3493,07 millions USD d’ici 2029

L’énergie thermique est collectée et libérée lorsqu’un matériau passe du solide au liquide ou vice versa, et c’est le mécanisme principal. En dehors de cela, les matériaux à changement de phase ont un large éventail d’utilisations. Ils sont utilisés pour stocker la chaleur pour la climatisation, la réduction de charge aux heures de pointe et comme tampon pour les applications solaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des matériaux à changement de phase eutectique était évalué à 2033,00 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 3493,07 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Phase eutectique mondiale Modifier la définition du marché des matériaux

L’eutectique est un matériau à changement de phase qui ne change pas lorsqu’il est chauffé et refroidi de manière cyclique. Les plaques eutectiques sont constituées d’un mélange de deux composés ou plus, chacun ayant un point de fusion plus bas que les autres. Une solution qui a une température de changement de phase inférieure à 0°C (32°F) est appelée eutectique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux eutectiques à changement de phase sont:

Aimtek (États-Unis)

La Lincoln Electric Company (États-Unis)

Alfa Aesar (États-Unis)

Solvay (Belgique)

Finetech (Allemagne)

Bellman-Melcor (États-Unis)

Lucas-Milhaupt, Inc. (États-Unis)

Ador Fontech (Inde)

Société Aufhauser. (NOUS)

Belmont Metals (États-Unis)

Global E Systems (Pays-Bas)

PCM Products Ltd (Royaume-Uni)

Climator SWEDEN AB (Suède)

Sasol Limited (Afrique du Sud)

Laird (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Étendue du marché mondial des matériaux à changement de phase eutectique et taille du marché

Le marché des matériaux eutectiques à changement de phase est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Soudure eutectique

Alliages de brasage

Autres

Sur la base du type de produit , le marché des matériaux eutectiques à changement de phase est segmenté en soudure eutectique, alliages de brasage et autres. Les alliages de brasage ont été subdivisés en Au-Sn, Au-Ge, Cu-Ag., etc.

Applications

Automobile

Aérospatial

Électronique et électrique

Optoélectronique

Médical

Sur la base des applications , le marché des matériaux eutectiques à changement de phase est segmenté en automobile, aérospatiale, électronique et électrique, optoélectronique et médicale.

Analyse régionale / aperçu du marché des matériaux à changement de phase eutectique

Le marché des matériaux à changement de phase eutectique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des matériaux eutectiques à changement de phase sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des matériaux eutectiques à changement de phase en raison des développements technologiques. En outre, plusieurs entreprises travaillent et investissent dans la recherche et le développement de diverses applications innovantes stimuleront davantage la croissance du marché des matériaux à changement de phase eutectique dans la région au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait observer une croissance significative du marché des matériaux eutectiques à changement de phase en raison de l’augmentation de la demande des principaux utilisateurs finaux, notamment les soins de santé, l’aérospatiale, l’automobile et autres. De plus, l’Allemagne est le principal producteur et exportateur de matériaux à changement de phase, ce qui devrait propulser la croissance du marché des matériaux eutectiques à changement de phase dans la région dans les années à venir.

