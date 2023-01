Le marché des matelas en latex devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

» Le rapport de recherche suprême sur le marché des matelas en latex comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Les estimations aux niveaux mondial et régional sont proposé par les analystes. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing. Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement étudiés et analysés dans le rapport à grande échelle sur le marché des matelas en latex pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Réfléchir au paysage concurrentiel est un autre aspect important du vaste rapport d’analyse du marché des matelas en latex. Par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés dans le rapport d’activité, qui vont des développements de produits, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des produits futurs aux technologies. Ce rapport d’étude de marché aidera certainement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable. La génération de rapports axée sur les objectifs, la fidélité à la qualité et la transparence de la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques avec lesquelles le rapport d’analyse du marché des matelas en latex peut être adopté en toute confiance.

Analyse et taille du marché des matelas en latex

Analyse et taille du marché des matelas en latex

Le marché mondial des matelas en latex devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 105 744,63 USD. mille d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des matelas en latex est la tendance croissante des matelas anti-pression dans le secteur résidentiel, la popularité croissante des produits de matelas dans le secteur résidentiel et commercial et la prise de conscience croissante des propriétés du matelas.

Un matelas en latex crée une surface de couchage ferme et durable en combinant de la mousse de latex avec des ressorts ou de la mousse réflexe. Le latex est un produit naturel car il provient de la sève d’un arbre à caoutchouc pour ressembler au matelas naturel parfait. Le matelas en latex se remplit de rembourrage naturel pour en créer un. Fermeté et coussin de surface sont les propriétés offertes par le latex naturel en raison de sa qualité de flottabilité. En raison de la pression de revivre les propriétés, les matelas propulsent largement le marché dans les secteurs commercial et résidentiel.

Le rapport sur le marché mondial des matelas en latex fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par type (mélange mélangé, naturel et synthétique), canal de distribution (en ligne et hors ligne), application (résidentielle et commerciale) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Russie, France, Espagne, Italie, Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie & Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Spring Air International, Jinbaoma Furniture Manufacturer, Latexco, Avocado Mattress, LLC, Lits en peluche, Brooklyn Bedding, Jiangsu Sleeptight Household Technology Co., Ltd., Foshan Aussie Hcl Furniture Co., Ltd., Foshan Golden Furniture Co., Ltd., Snoozer Bedding Limited, Saatva, Inc. et Kaneman Furniture Co., Ltd., entre autres.

Définition du marché

Les matelas en latex combinent de la mousse de latex avec de la mousse réflexe ou à ressort pour soutenir et créer une surface de sommeil durable. La sève d’un arbre à caoutchouc le produit. En raison de leurs propriétés environnementales, les matelas en latex sont utilisés pour diverses applications commerciales. Le matelas en latex est principalement utilisé par les personnes souffrant de problèmes orthopédiques ou de douleurs générales.

Dynamique du marché mondial des matelas en latex

Conducteurs

Tendance croissante des matelas soulageant la pression dans les résidences

Le latex contient certaines propriétés, telles que l’élasticité, qui peuvent réagir rapidement aux mouvements, au poids et à la forme. En raison de la propriété élastique, la partie la plus lourde du corps obtient un plus grand soulagement de la pression. Comparé aux polyuréthanes, un matelas en latex fait des merveilles en réduisant la pression maximale du corps. En raison de leurs caractéristiques mécaniques, les matelas en latex peuvent répartir les contraintes de manière plus uniforme et subtile sur le corps. La conception du siège confortable pour le rembourrage en latex est importante pour répondre aux qualités souhaitées. Les semelles intérieures en latex peuvent absorber 35 % plus d’énergie d’impact que les semelles intérieures en polyuréthane, ce qui met l’accent sur les capacités d’amortissement du latex dans les scénarios d’énergie à faible impact. De plus, grâce à la grande capacité d’amortissement du latex, la compression du corps est centrée sur un point précis,

Expansion du commerce électronique à travers le monde

L’expansion de l’industrie du commerce électronique dans le monde et l’utilisation croissante des smartphones et d’Internet dans les pays développés et en développement sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des matelas en latex. Les fournisseurs et les commerçants utilisent des plateformes en ligne pour élargir leur clientèle et leur portée géographique. Et en raison de la demande de produits haut de gamme par les clients et de la disponibilité des matelas sur la plateforme en ligne, il est devenu facile pour le consommateur d’acheter le produit. Ils ont la possibilité d’acheter directement sur le site Web de l’entreprise ou d’acheter auprès du fournisseur pour plus de commodité. Ils peuvent acheter dans le monde entier via le portail en ligne avec diverses offres et remises. Le commerce électronique propulse la croissance du marché des matelas en latex au cours de la période de prévision.

Développement du secteur de la santé et de l’hôtellerie

La croissance du secteur de la santé et de l’hôtellerie propulsera le marché au cours de la période de prévision. L’hôtellerie, comme le secteur des auberges, exige des matelas de qualité supérieure, ce qui indique la croissance du secteur des matelas en latex. Les secteurs de l’hôtellerie et de la santé évoluent rapidement au cours de la période de prévision. La croissance du secteur de l’hôtellerie est probablement due au tourisme aussi, car le plus souvent les gens visitent les lieux touristiques pendant leurs vacances, ce qui montre une légère croissance vers la construction d’hôtels. Le secteur de la santé est en forte croissance dans le monde après la pandémie de COVID-19.

Des opportunités

Perspectives positives envers le matelas écologique

La plupart des gens d’aujourd’hui sont attirés par les produits respectueux de l’environnement. Les gens sont plus conscients des produits non toxiques. Le latex 100% naturel est fait de caoutchouc, et chaque année, les usines de caoutchouc produisant du latex transforment près de 90 millions de tonnes de dioxyde de carbone en oxygène. En conséquence, le latex est l’un des rembourrages de matelas naturels disponibles. Les personnes utilisant des matelas écologiques propulsent la croissance du marché à mesure que les clients prennent conscience des produits écologiques. Le latex naturel contient du caoutchouc pur, qui offre un confort incroyable et un matelas sans poussière et antibactérien. Les matelas bio ne chauffent pas comme les autres matelas, ils restent frais même en été chaud, ce qui en fait un excellent produit parmi d’autres matelas.

Initiatives gouvernementales favorables à une urbanisation rapide

La construction de secteurs commerciaux ou résidentiels a propulsé la croissance du marché, car les deux secteurs utilisaient d’une manière ou d’une autre des produits de matelas. Le développement rapide dans les zones urbaines et rurales augmente la demande de matelas en latex au cours de la période de prévision. La demande de matelas en latex peut être une bonne opportunité sur le marché, car les investisseurs investissent dans divers segments, tels que les secteurs résidentiel, commercial et des infrastructures, augmentant ainsi l’utilisation des matelas au cours de la prochaine décennie.

Contraintes/Défis

Prix ​​élevé du matelas en latex

Le prix élevé du caoutchouc naturel peut inhiber la croissance du produit sur le marché. L’extraction du caoutchouc naturel par la méthode dunlop et talalay est un processus long et chronophage, en raison duquel le coût des matelas en latex naturel est élevé. Pourtant, le consommateur attend avec impatience le produit moins efficace de qualité abordable. Le prix élevé du matelas en latex naturel peut freiner le marché.

Disponibilité de produits alternatifs

Les gens utilisent des produits en mousse à mémoire de forme dans un matelas comme alternative aux matelas en latex, car ils sont économiques et offrent le même niveau de confort que les matelas en latex. La mousse à mémoire de forme est fabriquée à partir d’un matériau synthétique appelé polyuréthanes. La disponibilité de produits alternatifs est assez difficile à maintenir pour le joueur sur le marché, car les gens attirent des produits de qualité à des prix abordables. Le consommateur utilise maintenant des matelas à mémoire de forme comme alternative aux matelas en latex.

Volatilité des matières premières

Au cours de la période projetée, la volatilité des prix des matières premières constituera un obstacle important pour l’industrie des matelas en latex. Les sources naturelles, synthétiques et hybrides sont les types de latex les plus souvent utilisés. La disponibilité des matières premières diffère d’une région à l’autre car la chaîne d’approvisionnement et le transport, tous ces facteurs jouent un rôle important dans la fluctuation du prix des matières premières. La volatilité des matières premières pour le latex est due à la fiabilité des besoins du marché. Le latex naturel est beaucoup plus cher car son extraction prend également du temps et est traité par les méthodes Dunlop et talalay. Parfois, l’arbre par lequel il est extrait ne fournit pas le besoin requis pour le marché, en raison duquel le prix fluctue.

Développement récent

En septembre 2022, Saatva, Inc. a lancé un ensemble d’oreillers, de literie et de surmatelas adaptés aux dortoirs. Ce nouveau forfait, spécialement créé pour les étudiants, améliore leur confort de sommeil, qu’ils soient à la maison ou hors campus. Ce développement a permis à l’entreprise d’augmenter sa clientèle

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-latex-mattress-market?SR

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et d’une vue concurrentielle du marché des matelas en latex est proposée.

* Les tendances prévisionnelles du marché mondial des matelas en latex présenteront les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance du marché.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux du marché mondial des matelas en latex sont présentés dans cette étude, tels que le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché des matelas en latex, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et lever des efforts supplémentaires pour produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial des matelas en latex.

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-latex-mattress-market&SR

«