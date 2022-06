Le marché des masques photo devrait croître à un TCAC de 4,5 % pour atteindre 5,9 milliards de dollars américains de 2022 à 2027 | Données des principaux pays

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Photomask Market était évalué à 4,02 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 5,9 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,5 % en 2019. -2027. Le masquage photo est un processus utilisé dans le processus de microlithographie pour la fabrication de circuits intégrés (CI), de dispositifs micro-électromécaniques (MEMS), de semi-conducteurs, de circuits imprimés et de dispositifs photoniques. agit comme un film négatif en photographie.

Marché des masques photo: paysage concurrentiel et développements clés

De nombreuses entreprises investissent dans le photomasque en raison des améliorations potentielles liées à la précision, à l’efficacité opérationnelle et à l’exécution des commandes dans les délais, ce qui les aide à améliorer les taux de fidélisation de la clientèle et à rivaliser efficacement sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché des masques photo sont Nippon Filcon Co Ltd., Taiwan Mask Corporation, Hoya Group, Photronics Inc., Toppan photomasks, Dai Nippon Printing Co. Ltd., Advance Reproductions, SK-Electronics, Compugraphics et LG Innotek, parmi lesquels les autres.

Avec le processus de photolithographie, les photomasques transfèrent le motif sur les plaques de base des circuits imprimés. La conception d’un photomasque consiste en un motif binaire qui reproduit la conception originale qui doit être imprimée sur la plaque de base ou le circuit imprimé. Le motif binaire sur le photomasque module l’intensité de la lumière dans le processus de lithographie pour imprimer le dessin sur le substrat ou la plaquette de silicium utilisée. Le photomasque lui-même est fabriqué à l’aide d’un substrat de verre ou de silice fondue recouvert d’un film opaque.

Les cycles de vie courts des appareils électroniques, les besoins élevés en mémoire dans les petites tailles de puces de mémoire de stockage sont quelques facteurs qui renforcent la croissance du marché des photomasques ainsi que l’adoption croissante de ces outils dans les industries de fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans les économies en développement, entraînant une augmentation de la demande. pour les photomasques.

Marché des masques photo: informations clés – tendance future

Des facteurs tels que le passage de l’affichage des appareils mobiles de l’écran LCD à la LED et à l’AMOLED, ainsi que la pénétration du concept IoT, augmentent la demande de FPD (affichage à écran plat) ainsi que de photomasques IC, car une nouvelle conception nécessite un nouvel ensemble de photomasques.

Marché des masques photo : aperçu segmentaire

De plus, l’application de systèmes MEMS (microélectromécaniques) dans l’industrie automobile, électronique grand public et bio-MEMS va également générer une forte demande pour un nouvel ensemble de photomasques. L’augmentation de la complexité des masques va également entraîner davantage de couches de masque par ensemble de géométries plus serrées sur chaque couche sur le marché des photomasques.

L’abondance de main-d’œuvre et de ressources naturelles fait de l’Asie-Pacifique l’un des endroits les plus idéaux pour l’implantation d’usines de fabrication. Étant une région dominée par les pays en développement, les progrès technologiques en Asie-Pacifique s’accélèrent progressivement avec l’aide de l’influence occidentale. En conséquence, les usines de fabrication recherchent un changement de paradigme par rapport aux méthodes d’exploitation traditionnelles pour obtenir de meilleurs coûts et une meilleure efficacité opérationnelle. Le secteur manufacturier de l’électronique grand public, de l’automobile, du textile, des biens de consommation, etc. est le principal contributeur à l’essor du secteur.

L’intégration de l’automatisation dans le secteur manufacturier n’est possible qu’avec l’aide de semi-conducteurs de haute puissance et de puces IC. Afin de répondre aux demandes mondiales, la capacité de production des usines de fabrication doit être augmentée et le nombre de dispositifs à semi-conducteurs intégrés dans les machines augmentera également parallèlement à cela.

De plus, les gouvernements de Chine, d’Inde, du Japon et de Singapour ont soutenu la fabrication en interne avec des programmes tels que « Make-in-India ». Des programmes de ce type assurent un afflux massif d’investissements dans l’économie. Les investissements permettent l’adoption de technologies haut de gamme.

