Le marché des masques photo devrait atteindre 5,9 milliards de dollars américains d’ici 2027, avec un taux de croissance du TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Le marché des photomasques sur un scénario mondial était évalué à 4,02 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 5,90 milliards de dollars américains d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Le marché mondial des masques photoélectriques par application est fragmenté en semi-conducteurs et circuits intégrés, discrets, optoélectroniques, dispositifs d’affichage, MEMS et autres. Les photomasques trouvent leur plus grande application dans la fabrication de semi-conducteurs. Un ensemble de photomasques est nécessaire pour produire un matériau semi-conducteur complet. Le photomasque est protégé par une feuille, appelée pellicule pour éviter toute contamination de l’aggloméré. L’image gravée sur le photomasque est ensuite imprimée sur le panneau de particules par lithographie laser ou lithographie par faisceau d’électrons. Lors de l’utilisation d’un photomasque pour la lithographie, l’équipement doit répondre à certaines spécifications, notamment l’uniformité de la largeur de ligne, la précision, la position du motif et la taille minimale des caractéristiques. Le prototypage de photomasques est utilisé pour la production à grand volume de dispositifs à semi-conducteurs.

L’électronique compacte et légère est la principale demande de presque tous les secteurs verticaux de l’industrie. Les avantages apportés par les transistors dans le domaine de la communication le rendent beaucoup plus lucratif à adopter. Les principaux avantages de la réduction de la taille, du poids et de la puissance et de la communication sécurisée fournie par les transistors et les mémoires en font l’un des composants idéaux des appareils électroniques. Les transistors et les mémoires ont des exigences différentes selon les dispositifs et sont utiles dans une large gamme d’applications.

Ainsi, avec la croissance importante des ventes de dispositifs à semi-conducteurs, la demande pour un nouvel ensemble de photomasques devrait également augmenter. Les progrès de la technologie des processeurs par Qualcomm, Intel, AMD et Nvidia représentent une bonne opportunité de croissance pour le marché des masques photo. La disponibilité de technologies de pointe pour le conditionnement des semi-conducteurs, telles que le conditionnement 3D pour réduire la taille des dispositifs à semi-conducteurs, devrait multiplier la demande de nouveaux ensembles de photomasques pour la fabrication de ces puces. De plus, la mise en œuvre de l’IoT (Internet des objets) va encore augmenter la pénétration des semi-conducteurs et des circuits intégrés dans les choses quotidiennes. Ainsi, le marché des photomasques possède une énorme opportunité de croissance pour le marché des photomasques au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

De nombreuses entreprises investissent dans le photomasque en raison des améliorations potentielles liées à la précision, à l’efficacité opérationnelle et à l’exécution des commandes dans les délais, ce qui les aide à améliorer les taux de fidélisation de la clientèle et à rivaliser efficacement sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché des masques photo sont Nippon Filcon Co Ltd., Taiwan Mask Corporation, Hoya Group, Photronics Inc., Toppan photomasks, Dai Nippon Printing Co. Ltd., Advance Reproductions, SK-Electronics, Compugraphics et LG Innotek , parmi lesquels les autres.

Le rapport segmente le marché mondial des photomasques comme suit :

Marché mondial des masques photo – Par type

Réticule

Masque de maître

Masque de copie

Marché mondial des masques photo – Par application

Semi-conducteur et CI

Discret

Optoélectronique

Périphériques d’affichage

MEMS

Les autres

Marché mondial des masques photo – Par secteurs verticaux des utilisateurs finaux

Semi-conducteur et IC

Écran plat

Marché mondial des masques photo – Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique



L’Europe  La France Allemagne Royaume-Uni Italie Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Chine Corée Japon Taïwan Reste de l’APAC

Reste du monde (emprise) Moyen-Orient Afrique Amérique du Sud et Centrale



