Le marché des masques faciaux de beauté enregistrera une croissance inébranlable entre 2022 et 2030

Synopsis du marché: marché mondial des masques faciaux de beauté

Les masques de beauté pour le visage font partie des produits de soin de la peau utilisés pour éliminer les impuretés de la peau et la rendre lisse. L’augmentation de l’utilisation d’ingrédients naturels comprend les ingrédients actifs des plantes et est utilisée sous forme d’argile, de crème et de masque en feuille, augmentant la popularité parmi les consommateurs, car ils préfèrent les produits plus naturels que les produits chimiques. De plus, l’utilisation facile de masques faciaux le rend plus préférable pour effectuer les tâches ménagères. De nos jours, en raison du style de vie trépidant des gens, on s’attend à ce que la demande de produits de masques faciaux augmente au cours de la période estimée. Le ralentissement économique dû au COVID 19 pourrait avoir un impact sur le marché mondial des masques de beauté. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des masques de beauté dans les prochaines années.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des masques faciaux de beauté

Les principaux facteurs qui animent le marché mondial des masques de beauté comprennent une prise de conscience croissante des avantages du masque facial associée à une pénétration croissante d’Internet dans les pays en développement. En outre, l’augmentation de la population avec l’augmentation du revenu disponible dans le monde et les préoccupations croissantes concernant l’apparence et l’apparence devraient considérablement augmenter au cours des prochaines années estimées.

Cependant, en raison de la présence d’un concurrent local avec des produits de mauvaise qualité, entrave la croissance du marché mondial des masques de beauté. En outre, la réglementation gouvernementale sur la fabrication et l’étiquetage des produits limite la croissance des produits de masque facial.

La demande croissante de produits biologiques au lieu de produits chimiques mélangés offre une excellente occasion d’investir sur le marché pour obtenir davantage de bénéfices commerciaux au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché: marché mondial des masques faciaux de beauté

Le marché mondial des masques de beauté est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et des régions.

Le marché mondial des masques de beauté pour le visage est segmenté en fonction du type de produit en tant que masques à l’argile, masques à la crème, masques en feuille et masques thermiques. Le segment des masques en feuille détient la majeure partie en raison de la facilité d’application telle que la peau. De plus, la sensibilisation croissante aux ingrédients naturels augmentera la demande de masques à l’argile et de masques à la crème. On estime que le segment des masques à la crème devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des masques faciaux de beauté est segmenté en canaux de distribution en ligne. Parmi le canal de distribution segmenté, le canal en ligne devrait croître avec un TCAC plus élevé en raison d’une disponibilité facile avec une grande variété, diverses offres sont également disponibles et faciles à acheter.

Aperçu régional: marché mondial des masques faciaux de beauté

Dans la région, le marché mondial des masques de beauté est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des masques de beauté en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la demande croissante de la population, ainsi que de la sensibilisation accrue aux produits de soin de la peau associée à une augmentation du revenu disponible.

L’Europe connaît une croissance significative du marché de la beauté du visage en raison de l’augmentation de la culture des supermarchés et des hypermarchés. Les gens adoptent une routine de soins de la peau sophistiquée associée à une augmentation du revenu par habitant des personnes, ce qui contribue à stimuler le marché des masques de beauté dans les années à venir.

Paysage concurrentiel: marché mondial des masques faciaux de beauté

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des masques de beauté sont The Estée Lauder Companies Inc., Lancer Skincare, TaikiUSA, L’Oréal SA, Shiseido, LG Household & HealthCare Ltd., Unilever, Procter & Gamble, Orgaid Inc., Amorepacific Corporation , cfeb Sisley SAS, Johnson & Johnson, Mijin Cosmatics, Elizabeth Arden, Inc. et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial des masques faciaux de beauté

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2021 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2021 à 2030 Segmentation du marché Par type de produit – Masques à l’argile, masques à la crème, masques en feuille et masques thermiques Par canal de distribution – canal de distribution en ligne et canal de distribution hors ligne Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté la beauté mondiale du visage rapport sur le marché des masques basé sur le type de produit, le canal de distribution et la région.

