Le marché des maladies pulmonaires obstructives chroniques devrait atteindre 16 milliards USD au cours de la période de prévision

Le marché de la maladie pulmonaire obstructive chronique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research prévoit que le marché représentera 16,00 milliards USD d’ici 2028 et ajoutera un TCAC de 4,11 % sur les conseils mentionnés. en haut. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est un type de maladie pulmonaire inflammatoire chronique qui provoque des difficultés de circulation de l’air depuis les poumons. Divers symptômes de la MPOC consistent en un essoufflement, une production de mucus, une toux et une respiration sifflante.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché de la maladie pulmonaire obstructive chronique sont AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, CHIESI Farmaceutici SpA, Sunovion Pharmaceuticals Inc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Mylan NV, Orion Corporation, Merck & Co., Inc. . , Grifols, SA, Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vectura Group plc, Pfizer Inc, Alkermes, Mylan NV, Almirall, SA, Genentech, Inc, Biogen et Astellas Pharma Inc., entre autres nations et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent toutes les analyses de simultanéité et quatre analyses de simultanéité pour la séparation des simultanéités.

Ce rapport sur le marché de la maladie pulmonaire obstructive chronique fournit des détails sur les nouveaux développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance des catégories de marché, niches et applications dominantes, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, analyste,

Étendue du marché mondial de la maladie pulmonaire obstructive chronique et taille du marché

Le marché de la maladie pulmonaire obstructive chronique est segmenté en fonction du type, du type de traitement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché de la MPOC est segmenté en bronchite chronique et emphysème.

Selon le type de traitement, la marche des maladies pulmonaires obstructives chroniques est un segment chez les médecins, la chirurgie et l’oxygénothérapie. Les médicaments sont en rupture de stock et segmentés en monothérapie, bronchodilatateurs et anti-inflammatoires. La monothérapie bronchodilatatrice est une combinaison de bêta2-agonistes à longue durée d’action (SABA), de bêta2-agonistes à longue durée d’action (BALA) et d’agents anticholinergiques. Les anti-inflammatoires ont été subdivisés en corticostéroïdes oraux et inhalés et en antileucotriènes. La chirurgie est segmentée en chirurgie de réduction du volume pulmonaire (LVRS), transplantation pulmonaire, bullectomie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des maladies pulmonaires obstructives chroniques est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile et autres.

Analyse au niveau national du marché Maladie pulmonaire obstructive chronique

Le marché Maladie pulmonaire obstructive chronique est analysé et des informations sur la taille et la tendance du marché par pays, type, type de traitement et utilisateur final sont fournies comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maladie pulmonaire obstructive chronique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les restaurants européens en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

La région nord-américaine est en tête du marché des maladies pulmonaires obstructives chroniques en raison de l’augmentation de la population de patients atteints de MPOC et de la forte présence d’acteurs majeurs du marché. L’Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population de patients atteints de MPOC et de la prévalence des maladies respiratoires.

La section par pays du rapport sur le marché de Maladie pulmonaire obstructive chronique fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des modifications réglementaires sur le marché intérieur qui regroupent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays.

