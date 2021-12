Le marché des maladies infectieuses phytopathologiques à un TCAC + 4% avec des acteurs clés sont Abingdon Health, Agdia Inc., BIOREBA AG, Diagnostic créatif

La phytopathologie ou pathologie végétale est la science du diagnostic et du traitement des maladies des plantes. Il couvre tous les gestionnaires infectieux qui attaquent les plantes et les troubles abiotiques, mais n’inclut pas l’herbivorie par les créatures, les mammifères, etc. La portée du rapport peut être modifiée en fonction de vos fournitures.

Le Marché des Maladies Infectieuses Phytopathologiques devrait enregistrer un TCAC de plus de +4% au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

L’utilisation du diagnostic phytopathologique des infections n’est pas seulement incomplète pour la préservation des plantes médicinales, mais aussi un moyen de réserver la biodiversité des forêts denses. L’ensemble du domaine de la gestion forestière s’est recentré sur la protection des espèces végétales à haut rendement. La science de l’analyse des maladies des plantes a évolué de l’examen visuel et de la documentation des maladies des plantes à la détection avec des méthodes sérologiques à haut débit telles que le dosage immuno-enzymatique et des approches moléculaires telles que la réponse en chaîne de la polymérase.

Acteurs Clés:-

Abingdon Santé, Agdia Inc., BIOREBA AG, Creative Diagnostics, LOEWE Biochemica GmbH, Norgen Biotek Corp., Qualiplante SAS, TwistDx Limited.

Segmentation du Marché des Maladies Infectieuses Phytopathologiques-

Par Produit:-

• Kit

* Accessoires

* Autres Consommables

Par Test:-

* Tests Basés Sur la PCR

* Essais d’Amplification Isothermes

* Tests Sérologiques

* Autres

Par Utilisateur Final :-

* Instituts universitaires et de Recherche

* Laboratoires de Transformation des Aliments

* Autres

Par Géographie:-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

Voici quelques-unes des questions clés auxquelles ce rapport répond:-

Le rapport sur le marché des maladies infectieuses phytopathologiques fournit une analyse complète du marché à l’aide d’opportunités de marché à jour, d’une vue d’ensemble, des perspectives, des défis, des tendances, de la dynamique du marché, de la taille et de la croissance, d’une analyse concurrentielle, d’une analyse des principaux concurrents.

Le rapport reconnaît les principaux moteurs de la croissance et les défis des principaux acteurs de l’industrie. Évalue également l’impact futur des propulseurs et les limites sur le marché.

Découvre les demandes potentielles sur le marché des maladies infectieuses Phytopathologiques.

Le rapport sur le marché des maladies infectieuses phytopathologiques fournit une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Fournit des informations sur la taille historique et actuelle du marché et le potentiel futur du marché.

Table des matières du Marché Mondial des Maladies Infectieuses Phytopathologiques (Table des Matières):

Chapitre 1 Introduction

Chapitre 2 Portée de la recherche

Chapitre 3 Segmentation du Marché des Maladies Infectieuses Phytopathologiques

Chapitre 4 Méthodologie de recherche

Chapitre 5 Définitions et hypothèses

Sommaire du Chapitre6

Chapitre 7 Maladies Infectieuses Phytopathologiques Dynamique du Marché

Chapitre 8 Marché des Maladies Infectieuses Phytopathologiques Acteurs Clés

Annexe du Chapitre9

