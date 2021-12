Le marché des Maladies du Greffon contre l’Hôte s’attend à une croissance énorme d’ici 2027 // Sanofi, Novartis AG, Neovii Biotech GmbH, Merck & Co., Astellas Pharma Inc.

La maladie du greffon contre l’hôte est un trouble grave et potentiellement mortel dans lequel les cellules donneuses attaquent les cellules saines du receveur, provoquant une série de difficultés médicales. Un trouble qui survient lorsque des cellules souches ou de la moelle osseuse données voient les tissus forts du corps du patient comme éloignés et les attaquent. La maladie du greffon contre l’hôte survient le plus souvent après une greffe de moelle osseuse allogénique et entraîne initialement une dermatite, des difficultés gastro-intestinales et un dysfonctionnement hépatique.

Le diagnostic de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte peut être posé facilement sur les domaines cliniques chez le patient qui présente une éruption maculopapulaire classique, des crampes d’estomac avec diarrhée et une augmentation de l’attention à la bilirubine sérique dans les deux à trois semaines qui suivent la relocalisation des cellules hématopoïétiques.

Acteurs Clés-

Sanofi, Novartis AG, Neovii Biotech GmbH, Merck & Co., Astellas Pharma Inc., Soligenix, Inc., Mesoblast Ltd., Pfizer Inc., Société Genzyme., Abbott, Eli Lilly, Et Compagnie., Société Bristol-Myers Squibb, Société pharmaceutique Takeda Limitée., F. Hoffmann-La Roche SA., et AbbVie Inc.

Le Coronavirus est une maladie irrésistible qui a commencé dans la région du Hubei de la ville de Wuhan en Chine fin décembre. La maladie profondément infectieuse, provoquée par une infection, une affection respiratoire extrême intense Covid 2 (SARS-CoV-2), est communiquée d’un humain à l’autre. Depuis l’épisode de décembre 2019, l’infection s’est propagée à très près de 213 pays de la planète, l’Organisation mondiale de la santé l’ayant déclarée crise générale du bien-être le 11 mars 2020.

La Segmentation Du Marché Des Greffons Par Rapport Aux Maladies De L’Hôte-

Par Type De Produit-

• Corticoïde

* Thérapies ATG

* Inhibiteurs du TNFa

* Inhibiteurs de la calcineurine

* Inhibiteurs de mTOR

* Thérapies SOT

* Thérapies anti-néoplasiques

* Traitements à Base de Cellules Souches

* Photophorèse Extracorporelle

* Autres produits biologiques

Par Type De Traitement-

* Prophylaxie GVHD

* GVHD chronique

* GVHD aiguë

Par Utilisateur Final-

* Pharmacies Hospitalières

* Pharmacies de détail

* Pharmacies en Ligne

Par Région-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* LAMÉE

En mai 2019, Incyte Corporation, une organisation biopharmaceutique basée aux États-Unis, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour « Jakafi », un médicament démontré pour le traitement de la GVHD intense obstinée par les stéroïdes pour les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans ou plus.

En septembre 2020, Kadmon Holdings, Inc. a déclaré l’accommodement d’une demande de nouveau médicament (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le bélumosudil (KD025). Il s’agit de l’inhibiteur de la kinase 2 (ROCK2) de la boucle bouclée liée à la rho, pour le traitement des patients atteints d’une maladie en cours d’union contre-maladie (cGVHD).

Principaux avantages du rapport

Cette revue présente la représentation logique de l’industrie du marché de la greffe par rapport à celle de la maladie, ainsi que les dernières choses et les évaluations futures pour décider des poches de spéculation imminentes.

Le rapport présente des données identifiées avec des facteurs clés, des limites et des ouvertures parallèlement à l’enquête minutieuse sur le morceau de tarte.

Le marché actuel est examiné quantitativement de 2020 à 2030 pour présenter la situation de développement du marché.

L’examen des cinq pouvoirs de Watchman définit la force des acheteurs et des fournisseurs à l’affût.

Le rapport donne une enquête de marché point par point en s’appuyant sur la force brutale et sur la manière dont l’opposition se concrétisera dans un délai très long.

