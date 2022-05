Le marché des maladies de l’asthme présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de l’asthme augmente progressivement pour atteindre une valeur estimée à 31,37 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC stable de 4,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation des préoccupations concernant la santé des patients, à l’augmentation de la pollution, à la consommation de tabac et à la fumée.

Acteurs clés du marché: marché mondial de la maladie de l’asthme

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des maladies asthmatiques sont GlaxoSmithKline Plc (Royaume-Uni), Regeneron Pharmaceuticals (États-Unis), Mylan NV (États-Unis), Sanofi SA (France), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël), GlaxoSmithKline Plc ( Royaume-Uni), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Pfizer Inc., Novartis AG, AstraZeneca, Abbott, Vectura Group plc, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne), Sunovion Pharmaceuticals Inc. (États-Unis), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Eli Lilly and Company, AbbVie Inc et quelques-uns parmi d’autres.

Le marché mondial de l’asthme est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des maladies asthmatiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la maladie de l’asthme

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par un rétrécissement des voies respiratoires et une production excessive de mucus qui entraîne des crises périodiques ou répétées d’essoufflement et de respiration sifflante. Le patient asthmatique souffre d’essoufflement, de douleurs thoraciques, de toux et autres.

Selon le rapport mondial sur l’asthme publié en 2018, on estime qu’il y avait 339,00 millions de patients dans le monde qui ont été touchés par l’asthme en 2016. La croissance du marché est augmentée par la croissance de la population asthmatique, l’augmentation de la consommation de fumée, l’exposition à certaines toxines ou un changement d’environnement et l’introduction de nouvelles thérapies peuvent augmenter le marché des médicaments contre l’asthme.

Marché mondial des maladies de l’asthme par type de classification (asthme intermittent léger, asthme persistant léger, asthme persistant modéré et asthme persistant sévère), type de durée d’action (médicaments de contrôle de l’asthme à long terme, médicaments de secours rapide (sauvetage), bêta-agonistes à longue durée d’action , théophylline, autres), voie d’administration (orale, inhalée, intraveineuse et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Facteurs de marché

Augmentation du taux de prévalence de la maladie asthmatique dans le monde

L’exposition à certaines toxines ou un changement d’environnement peut augmenter la maladie asthmatique

Consommation chronique de tabac et de fumée

Prévalence des allergènes intérieurs et extérieurs

La sensibilisation croissante au traitement et aux progrès technologiques stimule la croissance du marché

L’augmentation du taux d’initiatives de R&D stimule le marché des médicaments contre l’asthme

Contraintes du marché

Un traitement efficace est soit indisponible, soit inabordable

L’expiration des brevets de nombreuses entreprises et l’introduction de médicaments génériques devraient freiner la croissance si le marché

Manque de sensibilisation au développement clinique et aux nouvelles thérapies pour le traitement de l’asthme

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., en collaboration avec Sanofi SA, a reçu l’approbation de la Commission européenne pour Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l’asthme sévère avec inflammation de type 2 chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus en traitement d’entretien complémentaire traitement

En octobre 2018, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., en collaboration avec Sanofi SA, a reçu l’approbation de la FDA pour Dupixent (dupilumab) pour le traitement des patients asthmatiques modérés à sévères âgés de 12 ans et plus, administré en association avec un phénotype éosinophile ou avec un corticostéroïde oral. -asthme dépendant

En février 2019, Mylan NV a reçu l’approbation de la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) de la FDA pour le Wixela Inhub (poudre d’inhalation de propionate de fluticasone et de salmétérol, USP) qui est la première version générique de l’Advair Diskus de GlaxoSmithKline. Ce médicament est utilisé pour le traitement de l’asthme ou d’autres maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)

