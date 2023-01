Le marché des maladies clostridiennes devrait croître à un TCAC de 12% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La maladie clostridienne est une maladie infectieuse des animaux et des humains causée par des espèces du genre Clostridia. Il s’agit d’une infection bactérienne que l’on trouve couramment dans le sol et la matière organique. Maladie causée par le poignardage du bétail et la contamination des aliments, elle active les spores dormantes, provoque divers facteurs, détruit les tissus corporels, puis prolifère rapidement à mesure que des toxines sont produites chez l’animal, entraînant la mort en quelques heures. Cependant, il peut se propager d’un animal à l’autre. Les toxines peuvent causer un dysfonctionnement neurologique et des dommages gastro-intestinaux.

Data Bridge Market Research analyse la période de prévision 2022-2029 taux de croissance du marché mondial des maladies clostridiennes pour la période de prévision 2022-2029. Le TCAC estimé du marché mondial des maladies clostridiennes a tendance à être d’environ 12 % au cours de la période de prévision ci-dessus. Le marché vaut 2,22 milliards de dollars en 2021 et atteindra 5,5 milliards de dollars d’ici 2029. Combinant des informations sur le marché telles que la valeur du marché et les taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse de marché. et cadre réglementaire. également compris.

Les principaux acteurs du marché des maladies clostridiennes comprennent Merck & Co., Boehringer Ingelheim International Ltd., Bayer AG, Sanofi et Eli Lilly and Company, entre autres.

Ce rapport sur le marché de la maladie clostridienne fournit une analyse détaillée de la part de marché, des nouveaux développements et de l’analyse du portefeuille de produits, de l’impact des acteurs du marché national et régional, des flux de revenus émergents, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques, des opportunités en termes de produit. Lancement, région, expansion technologique et innovation du marché. Contactez-nous pour les profils d’analystes pour l’analyse et les scénarios de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée du marché mondial des maladies clostridiennes et taille du marché

Le marché des maladies clostridiennes est segmenté en fonction du type de maladie, de l’espèce animale, de l’exotoxine, du traitement, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du type de maladie, le marché des maladies clostridiennes est segmenté en maladie noire, maladie de la jambe noire, œdème malin, tétanos et botulisme.

Sur la base des espèces animales, le marché des maladies clostridiennes est segmenté en bovins, ovins, volailles, chevaux et autres.

Sur la base des exotoxines, le marché des maladies clostridiennes est segmenté en entérotoxines, neurotoxines et autres.

Sur la base du traitement, le marché des maladies clostridiennes est segmenté en anatoxine tétanique, vaccin polyvalent et en conserve.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des maladies clostridiennes est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des maladies clostridiennes a été segmenté en pharmacies hospitalières vétérinaires, pharmacies de détail, laboratoires de recherche vétérinaire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des maladies clostridiennes

Le marché de la clostriose est analysé avec des informations sur la taille du marché par pays, type de maladie, espèce animale, exotoxine, traitement, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des maladies clostridiennes sont les suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud intra, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, autres pays européens, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam,

L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée en raison de la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux de compagnie aux vaccins. L’Europe devrait représenter la deuxième plus grande part de marché en raison de la demande croissante de produits carnés et de la diminution des terres arables. L’Asie-Pacifique et l’Afrique devraient détenir la plus grande part de marché sur le marché des maladies clostridiennes au cours des prochaines années en raison de l’incidence croissante de la maladie clostridienne qui stimule la demande de vaccins.

Les facteurs individuels influençant le marché et les changements dans les réglementations du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché sont également fournis dans la section des salaires du rapport. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir pour le scémarén chaque pays . De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis d’une concurrence intense ou rare avec les marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente sont tous pris en compte en fournissant des analyses prédictives sur les données des pays.

