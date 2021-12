Le marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique augmentera rapidement dans un avenir proche | Eli Lilly and Company, Bayer AG, Novartis AG

Le marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique devrait atteindre 28 953,2 millions de dollars US d’ici 2028, contre 21 091,3 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 4,6% de 2021 à 2028.

La maladie cardiométabolique est caractérisée par un groupe d’anomalies et de symptômes qui augmentent le risque de développer une maladie cardiovasculaire. L’hypertension, l’obésité, la résistance à l’insuline, la dyslipidémie, un mauvais profil de cholestérol (LDL) et la tolérance au glucose sont quelques-uns des symptômes. Les personnes souffrant du syndrome cardiométabolique sont sujettes à plusieurs autres maladies potentiellement mortelles telles que le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies coronariennes (CAD), les maladies cardiovasculaires (MCV) et bien d’autres.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la demande massive de traitements efficaces pour le traitement du COVID-19 ont placé l’industrie de la recherche en santé dans une situation cruciale dans la région Asie-Pacifique. Des mesures d’interdiction ont été prises pour contrôler la propagation de cette pandémie. La pandémie de COVID-19 a largement affecté ces économies de la région Asie-Pacifique.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Eli Lilly et compagnie.

• Bayer SA

• Novartis SA

• Boehringer Ingelheim International GmbH

• Novo Nordisk A/S

• AstraZeneca

• Société Kowa, Ltd.

• Cardax, Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MALADIES CARDIOMÉTABOLIQUES EN ASIE PACIFIQUE

Marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique, par type

• Maladie cardiovasculaire (MCV)

• Diabète de type 2

• Hypertension

• Obésité

Marché Asie-Pacifique des maladies cardiométaboliques, par traitement

• Inhibiteurs de l’ECA

• Diurétiques

• Glucophage

• Autres

Marché des maladies cardiométaboliques en Asie-Pacifique, par dosage

• Tablette

• Injection

