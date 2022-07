Le marché des machines industrielles atteindra 263 251,2 dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 5,38 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des machines industrielles jusqu’en 2027 – Analyse mondiale – par type de matériau », la taille du marché des machines industrielles devrait atteindre 263 251,2 millions de dollars américains en 2027, contre 184 337,8 millions de dollars américains en 2019, il devrait connaître une croissance saine du marché de 5,38% CAGR au cours de 2020-2027.

L’Asie-Pacifique est le plus grand producteur de machines au monde, la Chine et l’Inde fournissant des équipements de moindre technologie pour le marché mondial; La Corée du Sud et le Japon sont parmi les principaux acteurs des machines spéciales haut de gamme. Les pays d’Asie-Pacifique connaissent une augmentation de la population et de l’urbanisation, ce qui offre de nombreuses opportunités pour les acteurs clés du marché des machines industrielles. L’APAC est le plus grand continent du monde et est connue pour ses innovations technologiques. Les progrès technologiques rapides et le soutien aux politiques, ainsi que la numérisation économique et le revenu disponible croissant de la communauté de la classe moyenne, sont parmi les facteurs qui aident l’économie à passer de la croissance à la phase développée.

Selon l’analyse du marché des machines industrielles, AB Electrolux; Alfa Laval; AMADA CO., LTD.; Groupe GEA; Haïti International; Mitsubishi Heavy Industries, LTD; Groupe Schuler; Sumitomo Heavy Industries, Ltd.; Syntegon Technology GmbH (Bosch Packaging Technology); Le groupe d’entreprises Adelphi est un acteur clé opérant sur le marché des machines industrielles. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché des machines industrielles sont étudiés et analysés dans le rapport sur le marché des machines industrielles pour obtenir une vue holistique de la part de marché mondiale et régionale et de son écosystème.

