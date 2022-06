Le marché des machines de traitement du plastique devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

La taille du marché mondial des machines de traitement du plastique devrait augmenter de 42,5 milliards USD d’ici 2027 , contre 31,4 milliards USD en 2020 , à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. La technologie de traitement du moulage plastique a été largement utilisée dans la fabrication de divers produits, tels que les connecteurs, les écrans, les téléphones portables, les produits électroniques 3C, les pièces automobiles, les lentilles optiques en plastique, les produits d’application biomédicale, les nécessités quotidiennes générales, etc. Avec la diversification croissante de l’utilisation des produits et la variabilité des exigences fonctionnelles, la technologie de traitement du moulage plastique est en plein essor de jour en jour.

Comparé à d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre et le métal, le plastique présente les avantages d’un faible coût et d’une forte plasticité. Par conséquent, il est largement utilisé dans l’économie et la vie quotidienne. Les produits et l’industrie du plastique occupent une position extrêmement importante à l’échelle mondiale ; les produits en plastique se sont développés rapidement dans le monde entier depuis de nombreuses années. Selon les données de PlasticsEurope, la production mondiale de plastiques en 2018 s’élevait à 359 millions de tonnes métriques et a connu une croissance régulière.

En raison de l’évolution de la demande de produits en plastique, l’industrie connaît une demande croissante d’équipements de transformation du plastique. Parmi toutes les techniques, le moulage par injection de plastique est la technique de formation de plastique la plus couramment utilisée avec de nombreuses applications industrielles. La demande du marché pour cette technologie ne cesse de croître. Les pièces moulées par injection de plastique sur mesure offrent la solution parfaite pour de nombreuses industries qui s’efforcent de produire un grand volume de pièces de haute qualité et rentables.

Dynamique du marché mondial des machines de transformation du plastique

Moteurs : l’industrie de l’emballage a augmenté la demande de plastiques

La demande mondiale d’emballages en plastique provenant d’industries telles que les biens de consommation, l’électronique, l’alimentation et les boissons, et même l’industrie augmente, en raison des avantages offerts par les emballages en plastique, tels que la capacité de réagir avec moins de produits et de garder les articles en sécurité ; de plus, les matériaux utilisés peuvent être rendus inodores, ce qui contribue à la protection de l’article contre les conditions environnementales, et le produit peut être scellé pour l’étanchéité. D’autres avantages stimulent la demande d’emballages en plastique.

Les plastiques sont appréciés pour leur légèreté. Même si les plastiques sont utilisés pour emballer plus de 50 % de tous les produits européens, ils ne représentent que 17 % du poids total de l’emballage, selon Custom-Pak. Selon les recherches menées par Custom-Pak sur les effets de la substitution du plastique par des alternatives (telles que le papier et le carton, le verre, l’acier, l’aluminium, le textile, le caoutchouc et le liège), les substituts sont 4,5 fois plus lourds en moyenne. Les alternatives exigent une production de matériaux nettement plus élevée pour produire le même style d’emballage.

Contraintes : réglementations gouvernementales plus strictes pour une utilisation minimale des plastiques

La pollution plastique est devenue un problème mondial. Plusieurs types de recherches ont fait état des effets néfastes du plastique sur l’environnement. En conséquence, l’Europe a adopté des restrictions pour limiter l’utilisation des plastiques. La connaissance du public des conséquences négatives de l’utilisation du plastique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. De nombreuses campagnes et initiatives de sensibilisation du public parrainées par le gouvernement ont amélioré la compréhension du public. Ainsi, la consommation d’emballages plastiques a connu un impact significatif ces dernières années.

Les consommateurs utilisent désormais d’autres matériaux d’emballage qui offrent des propriétés respectueuses de l’environnement. En raison de son caractère écologique et de sa grande recyclabilité, l’aluminium et le verre sont consommés à des taux élevés dans la région. En conséquence, les clients se détournent progressivement du plastique.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des machines de traitement du plastique en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Machines de moulage par injection

Machines de moulage par soufflage

Machines d’extrusion

Machines de thermoformage

Imprimantes plastiques 3D

Autres types

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage

Les produits de consommation

Construction

Automobile

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Par type, le segment des machines de moulage par injection devrait représenter la plus grande part de marché

En fonction du type, le marché mondial des machines de traitement du plastique est divisé en machines de moulage par injection, machines d’extrusion, machines de thermoformage, machines de moulage par soufflage, imprimantes plastiques 3D et autres types . En 2020, les machines de moulage par injection représentaient la plus grande part de marché, avec 56,0 % de part de marché . Les machines de moulage par injection sont largement utilisées pour produire des pièces en plastique en grands volumes. Les polymères plastiques étant la matière première la plus couramment utilisée par les machines de moulage par injection, ils sont utilisés pour fabriquer divers produits multidimensionnels et complexes avec des plastiques. La consommation croissante de bouteilles en plastique des entreprises d’embouteillage devrait pousser les entreprises à améliorer leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante. Les fabricants de la chaîne de valeur ont introduit des produits à la pointe de la technologie pour rester compétitifs sur le marché étudié. Par exemple, en juillet 2019, Yizumi-HPM Corp., un fabricant de machines de moulage par injection de haute qualité dans une gamme de 65 à 4400 tonnes métriques, a annoncé le développement de trois nouvelles séries de machines de moulage par injection et le lancement de Yizumi-HPM gamme complète de robots linéaires.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des machines de traitement du plastique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,6 % sur le marché mondial des machines de traitement du plastique au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance de la région est due à la croissance économique des pays émergents tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont la deuxième région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision, 2021-2027. Pour répondre à la demande en eau, les gouvernements et les entreprises de la région ont investi massivement dans le dessalement et d’autres projets pour fournir de l’eau propre. Par exemple, Agthia Group, une entreprise leader dans le secteur de l’alimentation et des boissons aux Émirats arabes unis, a signé un accord pour acheter 100 % des actions de l’activité eau de Delta Marketing Company, basée en Arabie saoudite, produisant l’eau de marque Al Ain. Avec de telles initiatives d’investissement, la région devrait stimuler la demande de bouteilles en plastique dans la région.

Principaux acteurs du marché

Arburg GmbH + Co KG, Sumitomo Heavy Industries, The Japan Steel Works Ltd, Husky Injection Molding Systems Ltd, Milacron LLC (Hillenbrand Inc.), Gurucharan Industries, Graham Engineering Corporation, Engel Austria GmbH, Haitian International Holdings Limited, Brown Machine Group, Le groupe KraussMaffei (ChemChina) et Kautex Maschinenbau GmbH comptent parmi les principales entreprises du marché mondial des machines de transformation du plastique .