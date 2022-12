Le marché des machines de remplissage de bouteilles devrait atteindre 5,46 milliards USD d’ici 2029

Le marché des machines de remplissage de bouteilles était évalué à 4,08 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 5,46 milliards de dollars américains en 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,70 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des perspectives de marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, analyse de la production, de la consommation, des brevets et de la technologie. le progrès

La partie la plus importante de toute la chaîne d’embouteillage est la machine d’embouteillage. Ce composant est la seule machine en contact direct avec le produit final, garantissant la fiabilité du produit final en termes d’hygiène et de qualité. Cette machine préserve les caractéristiques des produits finis pendant la phase de remplissage. Cette machine est facile à nettoyer ou à stériliser en cas de contact avec des produits particulièrement sensibles à la contamination.

Il existe différents types de processus de remplissage avec différents types de remplisseuses, y compris les remplisseuses à gravité avec des unités de pesage électroniques ou mécaniques, les remplisseuses volumétriques avec des seringues doseuses et les remplisseuses sous vide à pression constante. Cette machine est réglée et calibrée pour assurer un fonctionnement sans faille et une précision exceptionnelle.

Dynamique du marché des machines d’embouteillage

chauffeur

Demande croissante dans l’industrie agroalimentaire

La demande croissante de machines d’embouteillage en raison de la forte consommation de boissons gazeuses et de lait dans différents pays est la principale raison de la croissance des ventes. De plus, la consommation croissante de boissons alcoolisées et non alcoolisées augmente également la demande de machines d’embouteillage. La préférence croissante des consommateurs pour les jus pressés à froid contribue à accroître l’acceptation des machines d’embouteillage sur le marché. La demande croissante d’emballages de produits dans le secteur des aliments et des boissons devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Largement utilisé dans le domaine pharmaceutique

Les machines de remplissage de bouteilles sont largement utilisées dans l’industrie pharmaceutique pour remplir des bouteilles de médicaments liquides, de produits chimiques, de produits de soins personnels, de tabac et d’autres consommables nécessitant des machines de remplissage de bouteilles. Il existe différents types de machines d’embouteillage utilisées pour remplir les médicaments, telles que : B. Machines rotatives, machines en ligne et autres machines de remplissage. Les machines de remplissage rotatives déplacent les flacons à travers une série de stations circulaires, chaque pièce effectuant une tâche spécifique, telle que le remplissage. B. bouchage, remplissage ou scellement.

Augmentation de la demande due à la fiabilité

La machine de remplissage de bouteilles permet également une utilisation facile, ce qui la rend plus fiable que les autres options. Il est beaucoup plus facile à utiliser que les autres machines de remplissage de bouteilles. Le consommateur peut faire fonctionner la machine sans effort, sans apprentissage ni difficulté. Certaines machines d’embouteillage ont également des écrans tactiles pour faciliter la navigation lors de la sélection des opérations. Il existe différents types de machines avec des remplisseuses rotatives, permettant un fonctionnement plus gérable et hautement automatisé qui rend la machine plus fiable.

Opportunités

Augmentation de la demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

La demande croissante de machines d’embouteillage dans diverses industries telles que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et autres pour l’embouteillage de divers produits tels que les médicaments, les produits laitiers, les boissons gazeuses et bien d’autres est le principal facteur créant des opportunités favorables pour le taux de croissance du marché.

Percée technologique

L’essor des nouvelles technologies et le développement de nombreuses industries est le principal facteur d’augmentation du taux de croissance du marché. Les progrès technologiques croissants ont encouragé les entreprises à lancer des machines innovantes qui contribueront à la croissance des revenus du marché des machines de remplissage de bouteilles.

Par exemple, en décembre 2019, KB Associates, un fabricant de machines d’embouteillage, de machines de remplissage de liquide et plus encore, a présenté son nouveau fût automatique, fût et conteneur de vrac intermédiaire. Ce nouvel équipement est équipé de la technologie de vision artificielle pour aligner automatiquement la ligne de remplissage.

Impact du COVID-19 sur le marché des machines de remplissage de bouteilles

La pandémie de Covid-19 a gravement affecté le choix des consommateurs et le secteur de la vente au détail, où les blocages ont perturbé à la fois la chaîne d’approvisionnement et la fabrication. Contrairement à d’autres secteurs, un changement dans les préférences des consommateurs a entraîné une modification de leurs choix et une augmentation de la demande de la part de nombreux groupes. La large propagation du coronavirus a touché diverses industries mais a eu un impact positif sur la croissance du marché des machines de remplissage de bouteilles.

Pendant la situation pandémique, la demande accrue de médicaments et d’antibiotiques dans l’industrie pharmaceutique augmente la demande d’emballages de médicaments, ce qui augmente également la demande du marché pour les machines d’embouteillage, ce qui devrait être la principale raison de stimuler la croissance du marché pendant la pandémie.

Étendue du marché mondial des machines de remplissage de bouteilles

écrit

machine tournante

machine en ligne

Matériel

bouteilles en verre

bouteille en plastique

produit

sirop

l’eau

Jus

Plonger

produits chimiques

Autre

mode de fonctionnement

Automatiquement

semi-automatique

Machine de scellage de remplissage de formulaire

application

breuvages

l’heure du repas

produits chimiques

hygiène personnelle

produits pharmaceutiques

Autre

