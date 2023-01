Le marché des machines de moulage de pâte à papier en Afrique australe observera une croissance importante d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

SODALTECH (Inde), Xiangtan ZH Pulp Molded Co., Ltd (Chine), Henan Qinyang Shunfu Paper Machinery Co., LTD (Chine), Southern Pulp Machinery (Pty) Ltd (Afrique du Sud), Beston Group Co., Ltd. ( Allemagne), machine de moulage par injection de plastique DKM (États-Unis), Pulp Moulding Dies Inc. (Canada), Foshan BeSure Technology Co., Ltd. (Chine), Inmaco BV (Pays-Bas), ESCO Technologies Inc. (États-Unis), UFP Technologies Inc. , (États-Unis),

Maspack Limited (Inde), Dekelon Paper Making Machinery (Chine),

T