Le marché des machines de découpe de métaux devrait croître massivement dans un avenir proche avec le profilage d’acteurs éminents – Omax Corporation, Koike Aronson Inc , etc.

Le marché mondial des machines de découpe de métaux devrait atteindre une valeur de 9 492,8 millions USD d’ici 2027, selon le dernier rapport proposé par Reports and Data. La demande de machines de découpe de métaux a considérablement augmenté, ce qui peut être attribué au déploiement croissant dans l’industrie automobile. Les machines à découper les métaux sont largement utilisées dans la fabrication de pièces de carrosserie internes et externes et de composants de véhicules. Les machines de découpe de métaux s’avèrent extrêmement bénéfiques pour la production de pièces métalliques complexes. Le principal avantage de ces machines est qu’elles peuvent être utilisées pour créer des finitions très précises avec des bords lisses, ce qui améliore la qualité de sortie des produits finis et réduit le gaspillage de métaux. La découpe des métaux est utilisée à différentes étapes de la production automobile pour vérifier les aspects de fiabilité et de sécurité des produits finis. Actuellement, environ 80 millions de véhicules sont vendus dans le monde chaque année, et la demande et le déploiement de machines de découpe de métaux dans l’industrie automobile devraient continuer à augmenter de manière significative pour la production de divers composants de véhicules.

La demande de fabrication additive métallique est un autre facteur important qui a propulsé la demande de machines de découpe de métaux. Les structures complexes produites à l’aide de la fabrication additive ne peuvent pas être formées en déployant des techniques d’usinage traditionnelles ou des méthodes soustractives. Le retrait des pièces 3D des plateformes de travail fait partie intégrante de la technique de fabrication additive. L’usinage du bon composant ou de la bonne pièce est également essentiel pour corriger l’ imprécision de la méthode additive. Les machines de découpe de métal sont utilisées pour surmonter ces problèmes dans la production de pièces additives métalliques.

Les principales entreprises opérant sur le marché des machines de découpe de métaux comprennent Colfax Corporation, Koike Aronson Inc., Flow International Corporation, Omax Corporation, TRUMPF, Bystronic Laser AG, Nissan Tanaka Corporation, Coherent Inc., Amada Co. Ltd. et Lincoln Electric Holdings Inc. ., entre autres.

Aperçu du marché:

La sensibilisation accrue à la conversation énergétique et à la durabilité, ainsi que la numérisation rapide, devraient stimuler de manière significative la croissance des revenus de l’industrie chimique et des matériaux au cours des prochaines années. L’industrie des matériaux et de la chimie couvre généralement tous les fabricants et entreprises qui produisent des produits chimiques industriels et des matières premières nécessaires à la production d’autres matériaux. Les plastiques, les matériaux, les médicaments, le savon et les produits chimiques agricoles, entre autres, font partie des produits finaux les plus courants de l’industrie chimique et des matériaux. L’accent accru sur la pétrochimie, l’augmentation des investissements dans les industries chimiques et des matériaux, la numérisation et l’automatisation rapides des processus de fabrication et de production, et l’accent croissant sur la production respectueuse de l’environnement sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

Le rapport segmente davantage le marché mondial des machines de découpe de métaux en fonction des types de produits, des applications et des régions clés du marché. Le rapport propose des estimations de croissance précises pour chaque segment et sous-segment et fournit des informations clés sur les facteurs influençant la croissance de chaque segment.

Autres principales conclusions du rapport

Les revenus du segment des machines de découpe au jet d’eau devraient augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Ce type de machine de découpe de métaux offre une flexibilité de fabrication dans une gamme d’applications et a la capacité de couper des formes asymétriques avec une grande précision et une qualité de bord à partir de presque tous les métaux. La qualité des bords est un avantage majeur de l’utilisation de la découpe au jet d’eau, car elle crée un bord lisse, uniforme et sans bavure.

La demande de découpe de métaux à la demande et de prototypage rapide est relativement élevée dans l’industrie aérospatiale en raison du besoin de méthodes plus rapides et plus efficaces de production de pièces en tôle et sans aucun processus de production complexe. La fabrication à grande échelle peut être coûteuse pour les fabricants de l’aérospatiale. Les machines de découpe de métal permettent aux fabricants de produire et de tester plusieurs porotypes sur le terrain à faible coût avant le début de la fabrication à grande échelle, ce qui entraîne des économies importantes.

Plusieurs fabricants industriels ont commencé à déployer l’usinage CNC dans leur processus de fabrication, car il offre une capacité de production efficace, appropriée et définie nécessaire pour livrer une plus grande quantité de produits finis.

Le marché des machines de découpe de métaux en Amérique du Nord a représenté une part de marché substantielle en 2019 en raison de la croissance des secteurs de l’aérospatiale et de la défense et de l’automobile. En outre, l’augmentation du budget de la défense et la présence des principaux fabricants de composants électroniques dans les pays de la région sont des facteurs qui soutiennent la croissance du marché.

En juin 2020, Koike Aronson, qui est un leader des dispositifs de soudage, de découpe et de positionnement, a annoncé le lancement de sa machine de découpe au jet d’eau innovante, ShopJet . ShopJet a la capacité de fournir une large gamme d’applications de découpe à un coût abordable.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des machines de découpe de métaux en fonction du type de produit, du secteur vertical, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Machine à découper au laser

Machine de découpe au jet d’eau

Machine de découpe au plasma

Machine de découpe à la flamme

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Automobile

Aérospatial et Défense

Construction de bâtiments

Électronique et électrique

Marin

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

