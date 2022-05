Le marché des machines d’anesthésie présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des appareils d’anesthésie devrait passer de sa valeur initiale estimée de 11,05 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 19,99 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,69 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la demande d’instruments d’anesthésie parmi eux.

Marché mondial des machines d’anesthésie par type (machines d’anesthésie continue, machines d’anesthésie intermittente, autres), indications cliniques (chirurgies du système nerveux, chirurgies des yeux, des oreilles et du nez, chirurgies du système respiratoire, chirurgies du système cardiovasculaire, chirurgies du système digestif, chirurgies du système urinaire, système musculo-squelettique Chirurgies, chirurgies du système cutané, autres), sujet (humain, vétérinaire), composants (machines, ventilateurs, moniteurs, articles jetables, autres), formulaire (machines d’anesthésie portables, machines d’anesthésie autonomes), utilisateur final (hôpitaux, point de soins, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché: marché mondial des machines d’anesthésie

L’appareil d’anesthésie est un dispositif médical utilisé pour mélanger les gaz dans le but de les administrer dans le système respiratoire du patient et de maintenir l’anesthésie. Les principales fonctions de ces machines sont de fournir de l’oxygène et d’assurer la ventilation du patient. Le système respiratoire, le dispositif de surveillance du patient, le ventilateur mécanique, l’équipement d’aspiration sont des dispositifs qui sont utilisés avec ces appareils d’anesthésie.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des appareils d’anesthésie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des appareils d’anesthésie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des appareils d’anesthésie sont Fisher & Paykel Healthcare Limited., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Smiths Medical, Inc., Mindray DS USA, Inc.., Teleflex Incorporated, DRE Medical, Spacelabs Healthcare, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Midmark Corporation., Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, HEYER Medical AG,, Dameca A/S, INFINIUMMEDICAL.COM., Koninklijke Philips NV, Penlon Limited, Oricare, Inc., BONNE ASSURANCE SANTÉ TPA LIMITED, Löwenstein Medical GmbH & Co. KG.

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, KONINKLIJKE PHILIPS NV a annoncé avoir signé un accord de 7 ans avec le gouvernement éthiopien et néerlandais qui stipule qu’ils construiront des centres de soins cardiaques dans les deux pays. Conformément à l’accord, Philip sera responsable de l’équipement, du personnel, de la maintenance, etc. pendant cinq ans après l’achèvement. L’objectif principal est de fournir un bon traitement et des installations au patient souffrant de problèmes cardiovasculaires.

En avril 2018, Smiths Medical a annoncé le lancement de ses trois nouveaux produits d’anesthésie EchoGlow Peripheral Nerve Block, CADD Infusion Systems et CADD-Solis Infusion Pump sans fil à l’American Society of Regional Anesthesia and Pain Management Medicine. L’objectif principal de ce lancement était d’élargir leur portefeuille et de développer leur activité en faisant de ces appareils l’un des appareils les plus fiables pouvant être utilisés par tous les anesthésiologistes pour les soins et le traitement des patients.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population gériatrique a augmenté la demande pour ces instruments

Le développement technologique et les progrès de l’appareil d’anesthésie stimulent le marché

Contraintes du marché

Le prix élevé des instruments d’anesthésie freine la croissance de ce marché

Le manque de professionnels formés et qualifiés est un autre facteur qui freine le marché

Segmentation: marché mondial des machines d’anesthésie

Par type Machines d’anesthésie continue Machines d’anesthésie intermittente Autres

Par indications cliniques Chirurgies du système nerveux Œil Chirurgies de l’oreille et du nez Chirurgies du système respiratoire Chirurgies du système cardiovasculaire Chirurgies du système digestif Chirurgies du système urinaire Chirurgies du système musculo-squelettique Chirurgies du système cutané Autres

Par sujet Humain Vétérinaire

Par composants Machines Ventilateurs Moniteurs Consommables Autres

Par formulaire Appareils d’anesthésie portables Machines d’anesthésie autonomes

Par utilisateur final Hôpitaux Point de service Autres



Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des appareils d’anesthésie sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

