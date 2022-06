Le marché des machines à sécher les mains devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des sèche-mains devrait passer de 1 087,1 millions USD en 2021 à 2 848,9 millions USD d’ici 2030 avec un TCAC de 11,3 % . de 2022 à 2030. Un sèche-mains est un appareil doté d’un élément chauffant et d’une soufflerie d’air utilisé pour sécher les mains après les avoir lavées. La machine est utilisée dans les toilettes publiques comme alternative peu coûteuse aux serviettes en papier. L’utilisation de sèche-mains réduit les temps de séchage ainsi que les coûts d’exploitation. Avec les préoccupations environnementales et la hausse des coûts énergétiques, les acteurs du marché développent de plus en plus des sèche-mains économes en énergie. Les sèche-mains économes en énergie offrent des avantages tels qu’une consommation d’énergie réduite et un temps de séchage plus rapide. Les sèche-mains sont équipés de capteurs à réaction rapide et de moteurs très réactifs pour une réponse rapide et une efficacité énergétique maximale.

La demande croissante de sèche-mains des utilisateurs finaux tels que les hôtels et les restaurants, les bâtiments commerciaux, les centres commerciaux et les aéroports, entre autres, a augmenté l’adoption des sèche-mains, influençant positivement la croissance du marché. La prise de conscience croissante de l’utilisation de solutions respectueuses de l’environnement, le développement d’infrastructures intelligentes et l’adoption croissante de bâtiments économes en énergie contribuent tous à la croissance du marché des sèche-mains. La demande croissante des économies émergentes et la sensibilisation accrue des consommateurs devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance dans les années à venir.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des sèche-mains

La pandémie de COVID-19 a exercé une énorme pression financière sur les secteurs de l’électronique grand public et de l’électroménager. La chaîne d’approvisionnement en matières premières est l’une des parties les plus importantes de la chaîne de valeur du marché des sèche-mains. Les principaux acteurs et fournisseurs rencontrent des difficultés en raison d’une mauvaise logistique et des restrictions de circulation du public dans les pays touchés du monde entier, ce qui peut entraîner des perturbations de l’approvisionnement. Les restrictions commerciales imposées par plusieurs économies pour lutter contre la propagation du COVID-19 ont eu un impact significatif sur la logistique et le transport, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le marché des sèche-mains.

Étendue du marché des machines à sécher les mains

L’étude classe le marché des sèche-mains en fonction du type de produit, du type de machine, du mode de fonctionnement et de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial .

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôtel

Restaurant

Hôpital

Centres commerciaux

Les autres

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Remise

Main sous

Par type de machine Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sèche-mains chauds

Sèche-mains à jet

Par mode de fonctionnement Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Bouton poussoir

Automatique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des sèche-mains à jet devrait représenter la plus grande part de marché, par type de machine

Les sèche-mains à jet avaient la part de revenus la plus élevée en 2021 et devraient dominer le marché tout au long de la période de prévision. Les sèche-mains à jet gagnent en popularité dans le monde entier en raison de leur faible consommation d’énergie et de leur temps de séchage court. Panasonic Corp. et Dyson Ltd. se concentrent sur l’introduction de nouveaux produits dans cette catégorie dans le cadre d’un plan visant à élargir leur portée sur le marché.

L’Europe détient la plus grande part de marché

L’Europe devrait gagner la part de marché la plus élevée en 2021, en raison de la montée des préoccupations environnementales et de la sensibilisation accrue à la santé des résidents. De plus, le développement croissant des infrastructures et la forte adoption des sèche-mains automatiques dans cette région ont favorisé la croissance du marché. Cependant, l’Asie-Pacifique créera une opportunité de croissance lucrative dans la période à venir, contribuant au TCAC le plus élevé du marché.

