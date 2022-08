Le marché des machines à laver augmentera de 9 fois de 2022 à 2030

Scénario de marché

Le marché des machines à laver devrait atteindre 32 milliards de dollars américains à un TCAC de 3 % au cours de l’année de prévision. Une machine à laver est un appareil qui sert à laver les débarbouillettes et l’eau est le principal moyen d’une machine à laver.

La demande croissante d’automatisation dans les appareils électroménagers stimule le marché des machines à laver. Les progrès technologiques et l’innovation tels que les machines à laver connectées intelligemment, l’urbanisation rapide et la nécessité d’économiser l’eau augmentent la demande de machines à laver. Le coût initial élevé d’une machine à laver entrave le marché des machines à laver.

Marché des machines à laver

Le marché des machines à laver est segmenté par produit, technologie, application et région. Sur la base du produit, le marché des machines à laver est fragmenté en séchoirs entièrement automatiques et semi-automatiques. Le segment entièrement automatique devrait augmenter dans un proche avenir. Une augmentation de la demande d’automatisation dans les appareils électroménagers stimulera la demande de machines à laver automatisées.

Par technologie, le marché des machines à laver est divisé en machines à laver intelligentes connectées et conventionnelles. Une machine à laver intelligemment connectée devrait atteindre un taux de TCAC élevé au cours de l’année de prévision. La machine à laver intelligemment connectée offre une utilisation efficace de l’eau et de l’électricité pendant le processus de lavage. Les avancées technologiques dans les machines à laver connectées intelligemment fournissent à l’utilisateur des informations en temps réel sur les étapes de lavage par télédétection. En utilisant la connectivité Wi-Fi, l’utilisateur peut facilement faire fonctionner une machine à laver à distance

Une machine à laver est utilisée dans l’application résidentielle et l’application commerciale. L’application résidentielle détient la forte croissance du marché des machines à laver en raison de la demande croissante de machines à laver entièrement automatiques et de machines à laver semi-automatiques dans les appareils ménagers par la population élargie de la classe moyenne qui stimule la croissance du marché des machines à laver. En outre, une application commerciale devrait atteindre un TCAC élevé sur le marché des machines à laver en raison d’une tendance croissante des services de blanchisserie par les hôpitaux. Les services d’avancement tels que la laverie automatique et les services de blanchisserie en ligne stimulent la demande de services de machines à laver commerciales.

En termes de région, le marché des machines à laver est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient Afrique. La région Asie-Pacifique devrait augmenter le marché des machines à laver au cours de l’année de prévision. La demande croissante d’une machine entièrement automatique et d’une machine à laver connectée intelligemment par des économies en développement telles que l’Inde, la Chine et le Vietnam stimule la croissance du marché des machines à laver. L’expansion de la population de la classe moyenne par les économies en développement augmente la demande d’utilisation de la machine à laver.

Acteurs clés profilés et analysés dans le rapport

Whirlpool Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., LG Electronics Inc., Electrolux AB Siemens AG, Haier Group Corporation, AB Electrolux, Robert Bosch, Miele, Panasonic Corporation, GE Appliances, AEG, Tecnik, IFB, Baumatic, Kenmore Maytag, Zanussi , Sharp Corporation, Candy, Hoover Company, ASKO, Dyson, Gorenje, Beko et Amana

La portée du rapport pour le marché Machine à laver:

Sous-produit du marché mondial des machines à laver

• Automatique

• Semi-automatique

• Séchoirs

Marché mondial des machines à laver par technologie

• Connecté intelligent

• Conventionnel

Marché mondial des machines à laver par application

• Résidentiel

• Commercial

Marché mondial des machines à laver par région

• Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient Afrique

