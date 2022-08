Le marché des machines à café enregistrera une forte croissance des revenus au cours de la période 2021-2028 | L’étude des partenaires d’Insight

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des machines à café jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (machines à café filtre, machines à café expresso, machines à café à capsules et à dosettes, et autres ») ; Catégorie (Manuel et Automatique & Semi-Automatique); Utilisateur final (résidentiel et non résidentiel) », la taille du marché des machines à café était évaluée à 15 340,75 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 20 596,79 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des machines à café et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Analyse des profils des entreprises du marché des machines à café:

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des machines à café sont Keurig Green Mountain, Inc. Robert Bosch Gmbh ; Electrolux Ab. ; Illycaffè S.P.A. ; Koninklijke Philips N.V ; Krups GmbH ; Morphy Richards; Nestlé S.A. ; Panasonic Corporation ; et Luigi Lavazza S.P.A. sont les principaux acteurs opérant sur le marché des machines à café. Ces entreprises proposent une large gamme de produits sur le marché des machines à café. Ces entreprises sont présentes dans des régions en développement, ce qui offre une opportunité lucrative de croissance et d’expansion. Ces acteurs du marché sont fortement concentrés sur le développement de produits de haute qualité et innovants pour répondre aux exigences du client.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des machines à café en fonction du type de déploiement et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour l’ensemble du marché des machines à café pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Marché des machines à café : aperçu segmentaire

Une machine à café est un appareil qui sert à préparer le café. Bien qu’il existe de nombreux types de cafetières qui utilisent diverses méthodes d’infusion, les appareils les plus populaires utilisent un filtre en papier ou en métal dans un entonnoir placé sur une cafetière en verre ou en céramique, qui est une marmite de type bouilloire. Les machines à café sont disponibles dans différentes tailles et formes ainsi que dans différents types de modèles, notamment les machines à café filtre, les machines à café expresso, les machines à café à capsules et à dosettes, etc. Cela a joué un rôle important dans l’augmentation de sa demande. De plus, les fabricants introduisent des machines goutte à goutte dotées de caractéristiques technologiques avancées, ce qui est également susceptible de propulser la croissance du marché des machines à café.

Avec l’expansion de la culture du café dans les espaces de travail, la portée des cafés et des systèmes de capsules pour les professionnels et les jeunes augmente, ce qui, à son tour, augmente la demande de machines à café dans le monde entier. Par exemple, selon les données des Nations Unies sur la population mondiale, en 2019, environ 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde, soit 16 % de la population mondiale. La population mondiale de jeunes devrait atteindre 1,4 milliard de personnes (13 %) d’ici 2065. En 1985, la proportion de jeunes dans la population totale atteignait 19,3 %. L’urbanisation croissante et la création de parcs informatiques à un rythme rapide dans les économies émergentes de l’Inde devraient stimuler la consommation de boissons au café. En raison de l’augmentation de la consommation de café, certaines multinationales du café, telles que Starbucks, se concentrent sur le développement stratégique des grandes chaînes de marques. Ainsi, la popularité croissante des marques internationales de café devrait alimenter la demande de machines à café automatiques. De plus, la commodité de la maniabilité des machines à café automatiques associée à une infusion constante a poussé la population de la classe moyenne vers les machines à café à dosettes. De plus, l’augmentation de la main-d’œuvre masculine et féminine entraîne une augmentation de la demande de machines à café dans le monde de l’entreprise. Selon une analyse des statistiques de la main-d’œuvre du Pew Research Center basée sur les données de 114 pays de 2010 à 2016, les femmes représentent au moins 40 % de la main-d’œuvre dans plus de 80 pays. Dans tous ces pays, le taux médian de participation des femmes au marché du travail est de 45,4 %. Les machines à café réduisent le temps et les efforts nécessaires à la préparation d’une tasse de café lorsqu’elles sont utilisées dans les cafés et les cafétérias de bureau. Par conséquent, l’augmentation de la population active soutient la croissance du marché des machines à café.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des machines à café

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial des machines à café. L’épidémie a réduit l’efficacité opérationnelle et interrompu les chaînes d’approvisionnement en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales, créant ainsi des pertes de revenus et des dommages. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont limité l’approvisionnement en matières premières, ce qui, à son tour, entrave la croissance du marché et affecte la production de machines à café. Alors que la demande de machines à café dans les applications non résidentielles a considérablement diminué, la demande de machines à café dans les applications résidentielles a augmenté principalement en raison de la fermeture de la plupart des cafés ainsi que du passage au travail à domicile par les entreprises. Cela a également augmenté la demande de café de spécialité ou de café de type café pouvant être préparé à la maison. Cela a contribué à la croissance du marché des machines à café.

Selon la All Japan Coffee Association, le concept de « café à la maison » est devenu très populaire en 2020, à tel point que la consommation de café à la maison a rapidement augmenté. Alors que de plus en plus de gens s’intéressent aux moyens de préparer un excellent café à la maison. En conséquence, les personnes qui travaillent à domicile ont commencé à boire de plus grandes quantités de café. De plus, alors que la campagne internationale de vaccination prend de l’ampleur et que la pandémie est progressivement maîtrisée dans les économies développées, les consommateurs et les entreprises reviennent lentement à la normale, ce qui devrait offrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport segmente le marché des machines à café comme suit :

En fonction du type, le marché est segmenté en machines à café filtre, machines à café expresso, machines à café à capsules et à dosettes, etc. Basé sur la catégorie, le marché est segmenté en manuel et automatique et semi-automatique. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel et non résidentiel. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM).

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché des machines à café au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des machines à café?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché des machines à café dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché des machines à café?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

