Le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables devrait afficher une forte croissance de 5 472 231 460 USD d’ici 2030

Définition du marché

Les lubrifiants marins sont une classe spéciale de lubrifiants qui sont fabriqués pour répondre aux performances robustes requises dans les navires marins pour des opérations optimisées. Divers composants de machines dans les systèmes marins nécessitent des lubrifiants pour une meilleure protection de fonctionnement et des cycles de vie prolongés. Compte tenu de cela, l’adoption de lubrifiants marins joue un rôle important dans l’industrie du transport maritime. Selon les statistiques de l’ Organisation maritime internationale (OMI), environ 90 % du commerce mondial est effectué par voie maritime. Ceci est soutenu par les fabricants de navires et les organismes gouvernementaux qui contribuent à accroître le commerce maritime en développant de nouveaux terminaux et en créant de plus grands détroits ainsi que l’expansion de nouveaux. L’utilisation de lubrifiants marins a augmenté avec ces développements stratégiques car les grands navires nécessitent l’utilisation de plus de lubrifiants dans chaque pièce mécanique. Ces lubrifiants sont directement responsables de l’augmentation de la durée de vie des composants mécaniques des navires. Ainsi, la demande croissante de lubrifiants marins devrait propulser la croissance du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables.

Entreprises leaders opérant aux niveaux régional et mondial :

RSC Solutions Bio

PANOLIN AG

LanoPro

Lubrification Klüber

Ferry

Société Chevron

Lubrifiants marins LUKOIL DMCC

ExxonMobil Corporation

com

FUCHS

Gulf Oil Marine Ltd.

CASTROL LIMITÉE

Shell plc et Croda International Plc.

Dynamique du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables

Conducteurs

Application croissante dans l’industrie de la construction navale

Les lubrifiants marins sont fréquemment utilisés dans l’industrie du transport maritime pour protéger et augmenter les performances des moteurs et des équipements. Ils sont spécifiquement développés pour fournir des performances optimales dans des tâches telles que la prolongation de la durée de vie du moteur et la protection des composants à haute température, l’amélioration de l’efficacité et de la fiabilité de la machine, l’amélioration de la protection contre l’usure mécanique et la prévention de la corrosion à froid.

Le lubrifiant réduit la friction et l’usure en créant une couche entre les surfaces de contact mobiles. Les principaux rôles d’un lubrifiant sont de minimiser les frottements, de prévenir l’usure, de protéger l’équipement de la corrosion, de gérer la température en dispersant la chaleur, de contrôler la pollution vers un filtre et de transmettre la puissance tout en assurant une étanchéité fluide. L’huile et la graisse sont les types les plus répandus. Les huiles peuvent être synthétiques, végétales (également connues sous le nom de lubrifiants écologiquement acceptables – EAL), ou à base minérale, ou un mélange des trois. Par conséquent, l’augmentation des applications dans l’industrie de la construction navale devrait stimuler la croissance du marché.

Lancements de nouveaux produits et augmentation des activités de R&D

Les lubrifiants marins sont utilisés pour maintenir les moteurs et l’équipement en bon état de fonctionnement et pour augmenter l’efficacité globale. Dans les opérations marines, ces lubrifiants aident également à prévenir l’usure entre les surfaces en contact et les composants en mouvement relatif. De plus en plus de produits innovants sont disponibles aujourd’hui pour répondre aux règles environnementales strictes imposées par les gouvernements et les principaux fabricants du monde entier augmentent leurs investissements dans les efforts de R&D pour répondre à la demande du secteur maritime. La R&D devient de plus en plus importante pour lancer de nouveaux produits sophistiqués et développer l’industrie des lubrifiants marins grâce à des partenariats ou des collaborations entre de grandes entreprises. Ainsi, les lancements de nouveaux produits et l’augmentation des activités de R&D agissent comme des moteurs de marché potentiels pour le marché.

Technologies émergentes de réduction des émissions

L’augmentation des émissions des navires a entraîné des réglementations supplémentaires de l’EPA, de MARPOL et d’autres autorités de réglementation. Cela a entraîné le développement de technologies plus récentes dans l’industrie maritime, telles que le carburant à faible teneur en soufre, la vapeur lente, la réduction catalytique sélective (SCR), les épurateurs ou les systèmes d’épuration des gaz d’échappement (EGCS), le mélange à bord, la réduction des émissions-As-A- Service (ERaaS) et recyclage des gaz d’échappement. L’augmentation des émissions dangereuses d’oxydes d’azote et de soufre dans l’eau a incité les entreprises de transport maritime à mettre en œuvre des technologies de pointe afin de se conformer aux nouvelles lois. La réduction des émissions dangereuses des navires se traduira par une amélioration des performances et de la durabilité des lubrifiants marins, ce qui se traduira par une durée de vie plus longue de l’équipement mécanique des navires.

Comment les études de marché de Data Bridge aident à prendre des mesures stratégiques pour les acteurs du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables?

Les données fournies dans le rapport sur l’ industrie des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables offrent une analyse complète des tendances importantes de l’industrie. Les acteurs de l’industrie peuvent utiliser ces données pour élaborer des stratégies pour leurs mouvements commerciaux potentiels et gagner des revenus remarquables dans la période à venir.

Le rapport couvre l’analyse des tendances des prix et l’analyse de la chaîne de valeur ainsi que l’analyse de l’offre diversifiée des acteurs du marché. Le principal objectif de ce rapport est d’aider les entreprises à prendre des décisions basées sur les données et à élaborer des stratégies pour leurs mouvements commerciaux.

Voici les questions clés abordées dans ce rapport de recherche :

**Quelles sont les forces motrices mondiales des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables ?

**Quels facteurs limitent la croissance du marché mondial Lubrifiants marins synthétiques et biodégradables?

** Quelle sera l’échelle du marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables à l’avenir?

** Dans l’industrie mondiale des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, qui sont les principaux acteurs ?

**Dans l’industrie mondiale des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, quelles sont les méthodologies de vente les plus populaires ?

Développement récent

En avril 2022, ExxonMobil a créé Mobilgard 540 AC, une huile pour cylindres marins 40BN de qualité supérieure approuvée par MAN ES pour une utilisation dans leurs conceptions de moteurs marins 2 temps Mark 9 et supérieurs. Le lubrifiant premium a été développé pour donner une propreté accrue pour satisfaire les exigences de ces moteurs modernes

En juin 2020, Total Lubmarine a étendu la portée mondiale de ses services d’assistance technique avec l’inauguration d’un nouveau laboratoire Diagomar Plus à Chicago, aux États-Unis. Le nouveau laboratoire de Chicago propose des évaluations standard pour l’huile moteur, l’huile non moteur, l’huile de vidange, l’huile thermique, huile de tube d’étambot et EAL (lubrifiant écologiquement acceptable)

Segmentation globale du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables :

Le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en fonction des produits, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Huile moteur

Fluide hydraulique

Huiles système

Huiles pour cylindres

Huile de moteur

Graisse

Huile de tube d’étambot

Huiles pour turbines

Huiles de transmission

Fluides caloporteurs

Compresseurs frigorifiques

Autres

Sur la base des produits, le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en huile moteur, fluide hydraulique, huiles système, huiles pour cylindres, huile pour engrenages, graisse, huile pour tube d’étambot, huiles pour turbine, huiles de transmission, fluides caloporteurs, compresseurs frigorifiques et autres. .

Utilisateur final

Navires

Bateaux

Structures civiles offshore

Navires de haute mer

Yachts côtiers

Conteneurs

Pétroliers

Camion-benne

Cargos

Paquebots de croisière

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en navires, bateaux, structures civiles offshore, navires de haute mer, yachts côtiers, conteneurs, pétroliers, vraquiers, cargos et paquebots de croisière.

Canal de distribution

Vente directe

Vente indirecte

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en vente directe et vente indirecte.

Contraintes/Défis

Carburants alternatifs et nouvelles technologies

La décision de l’OMI (Organisation maritime internationale) de restreindre la teneur en soufre du carburant des navires à partir du 1er janvier 2020 à 0,5 % en Asie-Pacifique, ainsi que la résolution récemment approuvée de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 50 % d’ici 2050, vont considérablement modifier le futur mélange de combustibles pour navires. Par conséquent, des carburants marins alternatifs sont nécessaires pour atténuer les conséquences environnementales et climatiques de la navigation à court et à long terme.

Des réglementations environnementales strictes et des administrations en perpétuelle réforme

Le fait que la quasi-totalité du globe dépende du pétrole brut et des produits pétroliers bruts est la principale cause de l’augmentation de la pollution. La graisse biosourcée est perçue comme un marché potentiel par les fabricants de lubrifiants marins. Plusieurs directives réglementaires émises par diverses organisations gouvernantes entravent la croissance de l’industrie des lubrifiants marins.

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables

Le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les régions du marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables sont les États- Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde. , Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en raison des technologies émergentes de réduction des émissions dans la région. La Chine devrait dominer dans la région Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des applications dans l’industrie de la construction navale dans la région.

Opportunités pour les acteurs clés de cette industrie :

Demande de pétrole synthétique et croissance des applications offshore

Les lubrifiants synthétiques, en particulier ceux utilisés dans les applications de lubrification industrielle, sont facilement accessibles et ont plusieurs applications à bord des navires. Les lubrifiants synthétiques ont été historiquement développés en réponse à des demandes spécifiques. Les lubrifiants conventionnels à base d’huile minérale, par exemple, ne pourraient pas répondre aux activités sévères à basse température (Arctique) ou à haute température et aux critères de résistance au feu. Un mélange complexe d’hydrocarbures et d’huiles de base synthétiques est le résultat d’un processus de réaction chimique hautement géré qui donne un produit chimique « pur » de composition présélectionnée. Ce processus chimique donne un nombre infini de produits.

Les lubrifiants biosourcés sont de plus en plus populaires

Les biolubrifiants dérivés de la biomasse et d’autres déchets ont le potentiel de réduire l’empreinte carbone des opérations de fabrication et du secteur maritime. Les lubrifiants bio surpassent les lubrifiants traditionnels en termes de qualités lubrifiantes et ils sont renouvelables et biodégradables. Les huiles végétales, les polysaccharides polymères végétaux et les esters de cire sont des sources courantes de biolubrifiants. Les biolubrifiants sont des possibilités intrigantes car ils sont renouvelables et ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre.

Table des matières:

-Introduction

-Segmentation du marché -Résumé exécutif

-Premium

Insights

-Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables : Réglementation -Aperçu du marché

-Marché

des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par type de produit

-Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par revêtement

-Lubrifiants marins synthétiques et biodégradables Marché, par type

– Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par additif

– Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par matériau

– Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par type de résine

– Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par forme

– Marin synthétique et biodégradable Marché des lubrifiants, par application

-Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables, par région

-Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables : paysage de l’entreprise -Analyses SWOT

-Profil de l’entreprise -Questionnaires -Rapports connexes

