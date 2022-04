Le marché des logiciels UAV pourrait voir un grand mouvement | Robotique 3D, DreamHammer, Drone Volt

Le rapport de recherche approfondie sur le marché mondial des logiciels de drones 2022, prévisions jusqu’en 2028 est la dernière étude publiée par The Insight Partners évaluant l’analyse du côté des risques du marché, mettant en évidence les opportunités et tirant parti d’un soutien à la prise de décision stratégique et tactique. Le rapport fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs de croissance, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial des logiciels de drones. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Airware Inc., 3D Robotics, DreamHammer Inc., Drone Volt, DroneDeploy Inc., Esri, Pix4D SA, PrecisionHawk Inc., SenseFly et Skyward IO Inc..

logiciels UAV :

Les UAV, également connus sous le nom de drones, sont des véhicules aériens sans pilote, qui sont pilotés par une télécommande ou des ordinateurs de bord. L’utilisation croissante des UAV ou des drones dans une variété d’applications telles que commerciales, militaires et autres, stimule le marché des UAV.

L’augmentation des investissements des investisseurs publics et privés pour le développement des UAV va stimuler le marché des UAV dans les années à venir, tandis que les problèmes de sécurité tels que la cybercriminalité ou l’autorisation de voler peuvent constituer un facteur de restriction du marché. L’augmentation de la R&D pour de nouvelles et meilleures technologies créera de nouvelles opportunités sur le marché dans un proche avenir.

L’étude fournit des perspectives complètes essentielles pour maintenir à jour les connaissances du marché segmenté et plus de 18 pays à travers le monde, ainsi que des informations sur les acteurs émergents et majeurs. Si vous souhaitez analyser différentes entreprises impliquées dans l’ industrie des logiciels UAV en fonction de votre objectif ou de votre géographie, nous proposons une personnalisation en fonction des besoins.

Les segments et la sous-section de UAV Software est présenté ci-dessous :

marché des logiciels UAV par application : contrôle et capture de données, traitement d’images et analyse );

Marché des logiciels UAV par autre segmentation : offres (logiciels de bureau, logiciels basés sur des applications) ; Plate-forme (militaire et commerciale) et architecture (source ouverte et source fermée)



Années importantes prises en compte dans l’ étude sur les logiciels UAV :

Année historique – 2016-2020 ; Année de base – 2021 ; Période de prévision** – 2022 à 2028 [** sauf indication contraire]

Si vous optez pour la version globale de UAV Software Market ; l’analyse des pays ci-dessous serait incluse :

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine , Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

• Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

• Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis , Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles cette étude a répondu

1) Qu’est-ce qui rend le marché des logiciels UAV réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché des logiciels UAV ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de logiciels UAV dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des logiciels de drones?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des logiciels UAV ?

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché mondial des logiciels UAV Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché mondial des logiciels UAV ; Chapitre 2, objectif de l’étude. Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché mondial des logiciels UAV, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des logiciels UAV, analyse de segmentation, caractéristiques ; Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne , France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie et reste du Moyen-Orient et Afrique], comparaison, leader pays et opportunités ; Chapitre 12 sur le comportement des clients

, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage de la concurrence (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché mondial des logiciels de drones, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Merci de votre intérêt pour la publication de recherche sur l’industrie des logiciels UAV ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, les États-Unis, le CCG, l’Asie du Sud-Est, l’Europe, l’APAC, le Royaume-Uni, l’Inde ou la Chine,

etc.

