Le Marché Des Logiciels Procure To Pay Atteindra 9,2 Milliards De Dollars D’Ici 2026

Selon l’analyse actuelle des Rapports et des données, le marché mondial des logiciels d’Achat à payer était évalué à 5,0 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 7,6%.

Se procurer pour payer (P2P) est la méthode de capture, d’achat, de réception, de paiement et de comptabilisation des produits et services. Il tire son nom de la séquence ordonnée des procédures d’approvisionnement et monétaires, en commençant par les premières étapes jusqu’aux dernières étapes engagées dans le paiement. Le marché des logiciels Procure To Pay est spécifiquement destiné à gérer l’ensemble du processus d’approvisionnement ou ses parties, telles que la facturation, ou les procédures associées, telles que la gestion des stocks et la comptabilité économique. Le marché du logiciel Procure To Pay comprend un bon de commande qui commence le processus de commande au cours duquel un bon de commande (bon de commande) est généré. Lors de la réception des marchandises, des documents communs sont produits, notamment un Avis préalable d’expédition (ASN) et une confirmation de commande. À la dernière étape, le paiement réel implique généralement la création d’une facture, la prise de dispositions pour payer les fournisseurs et l’enregistrement d’une transaction du système comptable. La réception des marchandises est comparée à la commande d’achat pour valider si les deux correspondent. Le client peut contacter le vendeur et déposer une plainte en cas de divergence. Des vérifications finales sont effectuées si les produits sont utilisables ou non, si tous les produits ne sont pas conformes aux spécifications commandées, les produits sont retournés.

Les systèmes P2P sont destinés à donner aux organisations le contrôle et la visibilité tout au long du cycle de vie d’une transaction, offrant un aperçu complet des flux de trésorerie et des obligations économiques. La plupart des entreprises qui utilisent ces systèmes cherchent à centraliser leur service des achats ou à mettre en place une organisation de services partagés dans le même but. La chaîne de valeur des logiciels P2P comprend la gestion des retraits, l’information électronique, les appels d’offres électroniques, les enchères électroniques, la gestion des fournisseurs, la gestion des catalogues, l’intégration des Bons de commande, l’état des commandes, l’avis d’expédition, la facturation électronique, le paiement électronique et la gestion des contrats. La mise en œuvre d’un système d’approvisionnement électronique profite à une organisation à tous les niveaux. Les systèmes d’approvisionnement électronique offrent une visibilité et un contrôle accrus des dépenses et aident les agents des finances à faire correspondre les achats avec les achats, les reçus et les bons de travail. Un système P2P gère également les appels d’offres via un site Web.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

• Le marché des logiciels Procure To Pay connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 2% en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant d’appareils connectés et de paiements numériques dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine

* Le segment de l’approvisionnement stratégique est considéré comme le segment leader, évalué à 1,33 milliard de dollars en 2019,

• L’Amérique du Nord est la plus grande région avec une part de 33,06% sur le marché des logiciels d’achat à payer en raison de l’adoption accrue des technologies 5G et des paiements numériques et de la pénétration croissante du mobile au Canada

• Le segment des grandes organisations connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,4% en raison de la disponibilité de meilleures ressources, infrastructures et budgets

• L’Europe devrait représenter 27,28% du marché mondial des logiciels d’achat à payer en raison de la demande croissante d’achats électroniques dans des pays européens tels que le Royaume-Uni, la France, le Japon et l’Allemagne

* L’utilisateur final de la fabrication pour représenter la plus grande taille du marché au cours de la période de prévision. Les entreprises manufacturières mettent progressivement en œuvre des approches d’approvisionnement et d’externalisation axées sur la technologie qui leur permettent de rationaliser leurs procédures de production et de réaliser des économies substantielles

* Distribution numérique de biens à l’aide du P2P la dernière innovation sur le marché mondial des logiciels de paiement.

* Certains des principaux acteurs du marché des logiciels payants sont Accenture, Infosys, GEP, Genpact, Proxima, WNS, Capgemini, IBM, Wipro et

Segments couverts dans le rapport:

Aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial des logiciels P2P sur la base de l’application, de l’utilisateur final et des perspectives régionales:

Solutions (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

* Sourcing Stratégique

* Gestion des Dépenses

* Gestion des Catégories

* Gestion des Processus

* Gestion des Contrats

* Gestion des Transactions

Taille de l’organisation (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

* Grande Organisation

* Petites et Moyennes Entreprises

Utilisateurs finaux (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

• Bancaire

• Télécommunication

• Soins

* Commerce de détail et commerce électronique

• Fabrication

* Autres

Perspectives régionales: (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Australie

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Amérique Latine

o Brésil

o Mexique

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique (AME)

o Émirats Arabes Unis

o Arabie Saoudite

o Afrique

o Reste de l’AME

