Le marché des logiciels en tant que service (SaaS) atteindra 418,92 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale d’ici 2025 à un TCAC de 28,3 % : The Insight Partners

Le marché des logiciels en tant que service (SaaS) a représenté 34,78 milliards de dollars américains en 2015 et devrait croître à un TCAC de 28,3% au cours de la période de prévision 2016-2025, pour représenter 418,92 milliards de dollars américains en 2025.

La région nord-américaine continue de dominer le marché mondial du SaaS et détient plus de la moitié de la part du marché. Les applications SaaS telles que les e-mails, le HCM, les conférences Web et les suites bureautiques sont largement utilisées sur ce continent. De plus, les applications cloud pour tablettes, smartphones et Chromebooks continuent de stimuler la croissance du marché nord-américain.

Le modèle SaaS s’est avéré être une aubaine pour les organisations, mais en même temps, il a affecté les activités des ISV. Un défi plus important attend les éditeurs de logiciels indépendants, qu’il s’agisse de s’adapter au modèle SaaS ou de continuer avec certaines fonctionnalités à valeur ajoutée. Avec leurs solutions devenant obsolètes, ils doivent rapidement trouver une issue pour continuer à attirer les clients qu’ils avaient habituellement. Le processus de réingénierie de leurs produits est également un peu plus difficile et d’où leur réticence à s’adapter aux modèles SaaS. Leurs clients utilisent leurs solutions de base qui ont été construites au fil des ans. Ils ont soit plusieurs produits assimilés inorganiquement, soit une liste de produits qui ont été établis par différentes équipes.

Les compétences nécessaires pour réingénier ces produits sont rares, ce qui entrave la capacité des éditeurs de logiciels indépendants à rester compétitifs. Un fournisseur de services internet mettrait généralement 18 ou 36 mois à réorganiser et, compte tenu du scénario commercial actuel, ce délai est hautement inacceptable. Le délai de réingénierie du package permet à l’ISV de sortir complètement de la compétition.

Le marché du SaaS devrait prospérer dans la région APAC:

Les entreprises cherchent un changement de paradigme dans leurs opérations, en particulier dans les économies en développement comme l’Inde et la Chine de la région APAC. La sensibilisation aux avantages du SaaS dans ces régions a considérablement augmenté l’adoption des solutions SaaS par diverses organisations. La numérisation des économies soutenues par le gouvernement dans ces pays favorise la poursuite de la croissance du marché des logiciels en tant que service (SaaS) dans les pays. De plus, ces économies en développement ont été le terreau fertile d’un grand nombre de PME qui sont les plus grands adopteurs de modèles SaaS. En conséquence, le marché du SaaS devrait connaître une énorme opportunité avec sa montée en puissance dans la région APAC.

Segments SaaS Mondiaux:

Marché SaaS-Par Modèle De Déploiement:

Cloud Privé

Nuage Public

Cloud Hybride

Marché SaaS-Par Applications:

Gestion de la Relation Client (CRM)

Planification des ressources d’Entreprise (ERP)

Gestion des Ressources Humaines (GRH)

Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement (SCM)

Autres (Business Intelligence, Conformité, Messagerie et Collaboration, plateformes de conférence Web)

Marché SaaS – Par utilisateur final:

Petites et moyennes entreprises (PME) (1 Milliard de recettes)

Grandes entreprises (=1 Milliard de chiffre d’affaires)

Aperçu du Marché du Modèle de Déploiement:

Le SaaS est une technologie émergente qui transforme les systèmes logiciels traditionnels sur site en une solution cloud moderne à l’échelle mondiale. En plus de réduire les efforts d’exécution d’un processus, d’installation et d’achat d’un logiciel, cela aide également une organisation à minimiser ses coûts et à maximiser ses revenus. Par conséquent, les organisations privées du monde entier ont compris le potentiel de ces services et proposent des services basés sur le cloud. Le marché mondial du SaaS est classé en fonction du modèle de déploiement en cloud privé, cloud public et cloud hybride.

Aperçu du Marché des Applications:

Le modèle de logiciel en tant que service pour le segment des applications est segmenté verticalement et horizontalement. Les SaaS verticaux sont le type de logiciel qui répond aux besoins d’une industrie spécifique, par exemple les logiciels pour l’agriculture, la santé, les industries financières, l’immobilier. Alors que les SaaS horizontaux sont les produits qui se concentrent sur une catégorie de logiciels, par exemple le marketing, les ventes, les ressources humaines, la croissance des différentes catégories de SaaS dans les différentes industries n’est pas uniforme.

Aperçu du marché des utilisateurs finaux:

Le marché mondial du SaaS est classé en fonction des utilisateurs finaux en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. La classification se fait sur la base du chiffre d’affaires annuel des organisations. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard USD ont été classées comme Grandes entreprises tandis que les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 milliard USD sont spécifiées comme PME.

