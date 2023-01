Le marché des logiciels d’information sur l’imagerie médicale devrait croître à un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

L’imagerie médicale est une technologie qui crée des images du corps pour diagnostiquer et traiter une maladie. Cette technologie est particulièrement importante pour améliorer la santé des personnes partout dans le monde car elle peut aider à la détection précoce de certaines maladies internes et au traitement approprié de ces maladies. Vous pouvez également voir ce qui a été diagnostiqué et traité.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des logiciels d’information d’imagerie médicale atteindra 8 461,62 millions USD d’ici 2029 contre 3 671,72 millions USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Plus que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-imaging-informatics-software-market

Les principaux acteurs du marché des logiciels informatiques d’imagerie médicale sont:

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

RamSoft, Inc. (Canada)

Groupe InHealth (Royaume-Uni)

Siemens (Allemagne)

Sonic Healthcare Limited (entreprise)

RadNet, Inc. (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Akumin Inc. (États-Unis)

Hologic Inc. (États-Unis)

Société Shimadzu

Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd. (중국)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (일본)

Carl Zeiss AG (Allemagne)

FUJIFILM Corporation (Japon)

Hitachi Corporation (Japon)

MEDNAX Services Inc. (États-Unis)

Carestream Health (États-Unis)

Solutions de rayonnement à distance (États-Unis)

Unilabs (Suisse)

ONRAD, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché mondial des logiciels d’imagerie médicale

chauffeur

Demande croissante de méthodes d’imagerie innovantes

L’industrie est portée par l’intégration des blouses chirurgicales et des technologies d’imagerie. Cependant, le nombre de nouveaux hôpitaux dans les pays en développement d’Asie-Pacifique a augmenté de façon spectaculaire. Ceci est facilité par les avancées des entreprises mondiales de soins de santé. Dans ces pays, le secteur privé domine le secteur de la santé. Les installations d’imagerie ont généralement une salle dédiée dans les nouveaux hôpitaux. À l’avenir, l’industrie se développera à mesure que la concurrence s’intensifie et que la demande de services de santé de classe mondiale augmente.

Augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques

Le marché est stimulé par des facteurs tels que le cancer et les maladies cardiovasculaires, les avancées technologiques, le développement de réactifs d’imagerie médicale et une forte demande non satisfaite d’imagerie médicale et de procédures de diagnostic. Par exemple, les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde. De plus, la demande de réactifs d’imagerie médicale devrait augmenter parallèlement à l’augmentation de la population gériatrique, car les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques.

Évolution de la demande de réactifs d’imagerie médicale

Un nombre croissant de patients atteints de cancer nécessitent des technologies d’imagerie diagnostique avancées telles que l’imagerie photoacoustique et des réactifs d’imagerie pour un meilleur diagnostic, ce qui stimule le marché. De plus, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé et la demande croissante de procédures efficaces et de médicaments sûrs sont susceptibles de stimuler le marché des logiciels d’imagerie médicale.

Chance

compétence améliorée

La croissance du marché des logiciels d’imagerie médicale est tirée par les avancées technologiques et la modernisation qui fournissent des techniques d’imagerie avancées pour la visualisation des organes. Cela offrira des opportunités favorables à la croissance du marché des logiciels d’imagerie médicale.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, résumé du rapport de recherche @ :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-imaging-informatics-software-market

Portée du marché mondial des logiciels d’informatique d’imagerie médicale

Le marché des logiciels d’imagerie médicale est segmenté en fonction du composant, de l’application, de l’utilisateur final et du type de mise en œuvre. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

élément

Logiciel

Matériel

Servir

application

radiographie numérique

ultrason

Imagerie par résonance magnétique

Tomographie informatisée industrielle

image nucléaire

mammographie

type de déploiement

basé sur le Web

Sous la prémisse

basé sur le cloud

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

ETC

Analyse régionale / aperçu du marché Logiciel d’informatique d’imagerie médicale

Le marché des logiciels d’imagerie médicale est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, composant, application, utilisateur final et type de mise en œuvre mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels d’imagerie médicale sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, les États-Unis, le Canada et l’Europe. Le Mexique, la Chine, le Japon, Inde Oui. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), Parties du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels d’information sur l’imagerie médicale en raison de la demande croissante de technologies de l’information médicale et du taux d’adoption élevé des systèmes informatiques médicaux à la pointe de la technologie. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de technologies médicales avancées.

Parcourez le catalogue complet sur:- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-imaging-informatics-software-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans divers pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis de la concurrence élevée et faible avec les marques régionales et nationales, et l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales, tout en fournissant des analyses prédictives de données pour ces pays.

Lien parent pour le rapport médical :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-congenital-neutropenia-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-primary-cells-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liver-cancer-diagnostics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-epigenome-analysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nutrient-tonics-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de connaître les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme un nouveau type unique de société d’études de marché et de conseil, avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des messages efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché. Data Bridge se consacre à fournir des solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui sont sûrs de connaître notre service et notre engagement. Nous sommes fiers de notre satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com