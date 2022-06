Le marché des logiciels d’impression à la demande augmente la population gériatrique pour stimuler la croissance 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des logiciels d’impression à la demande devrait passer de 7 813,6 millions USD en 2021 à 92 502,9 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 31,6 % . de 2022 à 2030. Lorsqu’un client achète une chemise, une tasse ou un sac fourre-tout, le logiciel d’impression à la demande propose des solutions personnalisées via le commerce électronique. L’impression à la demande (ou POD) est une méthode d’exécution des commandes dans laquelle les articles sont imprimés dès qu’un client passe une commande. La hausse du coût des articles de papeterie tels que les imprimantes, les feuilles, le toner et l’encre pour les entreprises à l’échelle mondiale stimule la croissance du marché. En outre, le marché mondial devrait croître dans les années à venir en raison de la demande accrue de données en temps réel sur les parcs d’imprimantes et de la gestion et de l’optimisation réussies du processus d’impression par les entreprises qui utilisent des logiciels d’impression à la demande.

Définition du marché mondial des logiciels d’impression à la demande

Le logiciel d’impression à la demande est un cadre permettant de gérer et d’optimiser avec précision et efficacité les machines et les procédures d’impression. Il aide également les entreprises à économiser de l’argent sur l’impression en leur permettant de suivre, de gérer et de contrôler l’ensemble de leur parc d’imprimantes à partir d’une interface d’application unique. Ce logiciel peut également être utilisé pour gérer les copieurs, les scanners et les imprimantes de bureau car il permet un contrôle unifié. Le logiciel d’impression à la demande est disponible en tant que logiciel autonome et fonctionnalité intégrée dans les installations d’impression gérées.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/print-on-demand-software-market

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des logiciels d’impression à la demande

Avant le covid-19, faire ses courses à domicile était un luxe quotidien. Pendant la pandémie, c’est devenu une nécessité. Alors que de nombreuses autres industries s’effondraient, le commerce électronique et l’impression à la demande ont suivi la trajectoire opposée en raison de l’augmentation des achats en ligne. Bien que les opérations de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement aient été interrompues pendant un certain temps, cela n’a pas empêché l’industrie de développer des solutions innovantes en conséquence. La peur de sortir a développé une tendance à acheter à domicile et a stimulé le commerce électronique et d’autres industries connexes. Depuis lors, la fabrication à la demande et la personnalisation de masse se sont développées plus rapidement que jamais et ont suivi la tendance ; on s’attend à ce qu’il continue de croître au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des logiciels d’impression à la demande

L’étude classe le marché des logiciels d’impression à la demande en fonction du type, de l’industrie, des prix, de l’utilisateur final et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Intégré

Indépendant

Par industrie ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Détail

Vêtements et mode

Biens de consommation

Concevoir

Marketing et publicité

Les autres

Par tarification ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Prime

Économique

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/print-on-demand-software-market?opt=2950

Par utilisateur final ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

PME

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Entreprises

Personnes

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment intégré représente la part de marché la plus élevée, par type

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/print-on-demand-software-market

En fonction du type, le marché mondial des logiciels d’impression à la demande est divisé en . En 2021, le segment intégré représentait la part de marché la plus élevée du marché . Les logiciels d’impression à la demande peuvent être intégrés aux plates-formes de commerce électronique pour créer un marché frontal où les fournisseurs peuvent accepter les commandes des clients. La part de marché la plus élevée est due à la forte adoption de l’impression à la demande par les sites de commerce électronique. Et avec l’essor du secteur du commerce électronique, les logiciels d’impression à la demande ont la possibilité de se développer au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des logiciels d’impression à la demande au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique . L’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée en raison des avancées technologiques élevées. De plus, la région a développé une infrastructure Internet.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/print-on-demand-software-market

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des logiciels d’impression à la demande