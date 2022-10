Le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’augmentation des dépenses et du financement des soins de santé sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les logiciels d’imagerie médicale sont utilisés pour visualiser, former, stocker et partager des données médicales et amplifier l’efficacité du traitement médical choisi. Un logiciel d’imagerie médicale comprend deux types d’images : les images 2D et les images 3D. Ce logiciel permet aux professionnels de la santé de suivre, d’archiver, de manipuler et de gérer les images des patients et le flux de travail administratif. Dans le même temps, les hôpitaux, les professionnels de la santé et les centres de diagnostic utilisent des logiciels de radiologie pour conserver les données des patients dans un format électronique. Ce logiciel permet d’accéder facilement aux données des patients ; aide à maintenir des données complètes sur les patients, y compris l’admission, la sortie, les rapports, les rendez-vous et autres.Le logiciel de radiologie augmente la précision et réduit les erreurs dues aux erreurs manuelles.

Les principales sociétés opérant sur le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) sont Carestream Dental LLC, ESAOTE SPA, General Electric Company, Synopsys, Inc., INFINITT Healthcare Co., Ltd., MIM Software Inc., Mirada Medical Limited, Koninklijke Philips NV, ScienceSoft USA Corporation, Siemens Medical Solutions USA, Inc., Xinapse Systems Ltd, Arterys Inc., QMENTA, Aidoc, EffectiveSoft Poland, ContextVision AB, Pie Medical Imaging BV, FUJIFILM Visualsonics, Inc. (filiale de FUJIFILM), ALPINION MEDICAL SYSTEMS, Materialise, entre autres.

Dynamique du marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D)

Conducteurs

Avancement technologique menant au lancement de nouveaux produits

Au fil des ans, il a été démontré que les progrès de la technologie d’imagerie médicale dans le domaine de la santé pouvaient aider au fonctionnement de divers patients nécessitant des implants personnalisés pour des maladies orthopédiques chroniques et des anomalies dentaires, entre autres. Les progrès technologiques tels que la CAO/FAO entraînent une modification des procédures qui sont moins coûteuses et plus lentes que les procédures précédentes. Développement de logiciels innovants utilisant différentes technologies comme l’imagerie 3D, l’imagerie 4D s’avère avantageuse pour les industries de la santé. Auparavant, les dispositifs et la méthodologie traditionnels entraînaient des procédures prolongées entraînant davantage de complications.

Les principaux fabricants innovent et lancent leurs produits sur le marché, ce qui entraîne une génération de revenus plus élevée et une croissance croissante du marché.

Augmentation du financement public-privé

Ces dernières années, il y a eu une augmentation significative des investissements publics-privés pour soutenir divers projets dans l’industrie des logiciels d’imagerie 3D. Ces efforts de recherche et de financement devraient accélérer les produits et les innovations, alimentant la croissance du marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D).

Diverses organisations ont pris des initiatives pour renforcer le marché de l’imagerie médicale, ce qui a conduit à une adoption accrue de la technologie dans le domaine de la santé à travers le monde.

Restriction/Opportunité

Logiciel d’analyse d’images basé sur le cloud

Le modèle basé sur le cloud est devenu une solution efficace pour offrir un logiciel d’analyse d’images, car il offre une meilleure accessibilité aux données et une analyse en temps réel. Les solutions d’analyse d’images basées sur le cloud permettent de fournir facilement des informations analytiques à partir d’une base de données de plusieurs téraoctets, n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quelle plate-forme. Dans ces solutions, chaque changement de données est automatiquement capturé et mis à jour sur le tableau de bord en temps réel. De plus, une solution d’imagerie basée sur le cloud ne nécessite aucun investissement initial en matériel ;réduit la charge sur les systèmes de santé car il y a peu ou pas d’implication du personnel informatique interne et permet un transfert de données plus rapide entre les organisations. En raison de ces avantages, dans les années à venir,

Pour tirer parti des opportunités de croissance, de nombreuses entreprises entreprennent des initiatives stratégiques pour lancer de nouveaux produits et étendre leur présence sur le marché des logiciels d’imagerie médicale basés sur le cloud (3D et 4D), qui devrait agir comme un moteur de croissance pour les images médicales (3D et 4D). et 4D) marché des logiciels.

Défi

Moins d’adoption de logiciels d’imagerie médicale dans les pays en développement

Les pays en développement sont souvent coupés des chaînes d’approvisionnement mondiales ; cependant, les logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) peuvent les ramener dans le giron. Un logiciel d’imagerie médicale permettrait à n’importe qui dans les pays en développement de produire des outils médicaux de pointe. Le manque d’accès à Internet, d’électricité et de production d’électricité empêche l’imagerie médicale dans les pays en développement, ce qui devrait freiner la croissance du marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D).

Des facteurs tels que le manque de ressources adéquates, le coût élevé des logiciels d’imagerie et le manque d’avancées technologiques entraînent une adoption plus faible des logiciels d’imagerie médicale dans les pays en développement.

Portée et taille du marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D)

Le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en fonction du type, du type d’image, de la modalité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Par type

logiciel embarqué

Logiciel autonome

Selon le type, le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en logiciels embarqués et logiciels autonomes.

Par type d’image

Images 3D

Images 4D

Sur la base du type d’image, le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en imagerie 3D et imagerie 4D.

Par modalité

Lésion cérébrale traumatique (TCC)

images échographiques

images radiographiques

Modalités combinées

Sur la base de la modalité, le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en imagerie radiographique, imagerie par ultrasons, modalités combinées et lésion cérébrale traumatique (TBI).

par candidature

Orthopédie

application dentaire

Neurologie

Cardiologie

Oncologie

Obstétrique et de gynécologie

Mammographie

Applications respiratoires

Urologie et Néphrologie

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en orthopédie, oncologie, mammographie, applications respiratoires, cardiologie, obstétrique et gynécologie, neurologie, urologie et néphrologie, applications dentaires, etc.

Par utilisateur final

hôpitaux

Centres de diagnostic

Centres de recherche

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres de recherche et autres.

Analyse par pays du marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D)

Le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par type, type d’image, modalité, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels d’imagerie médicale (3D et 4D) sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les Émirats arabes unis dominent en raison de la présence d’acteurs clés du marché. Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance en raison de la fusion accrue des technologies d’imagerie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence forte ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données pays.

