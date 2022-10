Le marché des logiciels d’entreprise devrait atteindre 625,61 milliards USD à un TCAC de 9,5% d’ici 2030 – Rapport de Market Research Future (MRFR)

Analyse du marché

Market Research Future (MRFR) estime que la taille du marché mondial des logiciels d’entreprise atteindra 634 milliards USD à un TCAC de 8% de 2020 à 2027 (période de prévision).

Plusieurs facteurs pour augmenter la croissance du marché:

La taille du marché mondial des logiciels d’entreprise est utilisée par les petites, moyennes et grandes entreprises. Le marché a connu des percées technologiques ainsi que l’acceptation généralisée de nouveaux logiciels qui entrent en vigueur sur une base régulière. La principale raison de cette adoption généralisée des tendances du marché des logiciels d’entreprise est d’améliorer l’efficacité et la productivité. Il y a eu un gain substantiel sur le marché, en gardant à l’esprit l’avantage concurrentiel, le marché reçoit une approbation à grande échelle pour les initiatives informatiques de diverses entreprises, dictant une expansion saine du marché d’ici la fin de l’année de projection de 2027.

La COVID-19 aura un impact temporaire sur le marché mondial

La propagation rapide de la pandémie de COVID 19 a posé des contraintes et des défis difficiles aux marchés des logiciels d’entreprise et de l’analyse commerciale. Les objectifs de la chaîne d’approvisionnement d’ici la fin de 2020 ont été compromis en raison des limitations commerciales, ainsi que des problèmes d’infrastructure et de communication rencontrés par les employés. Les confinements ont été imposés à l’échelle mondiale, affectant la chaîne d’approvisionnement afin de répondre aux demandes du marché. De nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer définitivement en raison de la non-fonctionnalité, de la baisse de la demande et du manque de revenus pour couvrir les dépenses.

Cependant, avec l’intervention du gouvernement, les tendances du marché des logiciels d’entreprise devraient augmenter. Les caractéristiques du marché, telles que la mobilité des solutions numériques, sont des influences importantes qui aideront le marché à se remettre des pertes causées par la pandémie. Ceux-ci contribuent également à la transformation globale de l’entreprise qui stimule les services informatiques.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des logiciels d’entreprise a été segmenté en type, taille d’organisation et vertical.

Par type, le marché mondial des logiciels d’entreprise a été segmenté en ERP, CRM, BI, SCM, Web Conferencing Collaboration.

Par taille d’organisation, le marché mondial des logiciels d’entreprise a été segmenté en PME et grandes entreprises.

Par secteur vertical, le marché mondial des logiciels d’entreprise a été segmenté en BFSI, soins de santé, vente au détail, informatique et télécommunications.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord domine le marché mondial :

Les régions nord-américaines telles que les États-Unis et le Canada devraient avoir la plus grande part de marché. La principale cause de cette domination est la croissance de l’analyse des mégadonnées, ainsi que des services de cloud computing.

L’APAC connaîtra le taux de croissance le plus rapide :

En termes de taux de croissance le plus rapide, les zones Asie-Pacifique devraient surperformer. Des facteurs tels que la demande accrue d’analyses commerciales et la demande d’applications de renseignement devraient stimuler l’expansion du marché. Ces moteurs de croissance sont applicables à de nombreux secteurs industriels verticaux en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Acteurs clés :

Les perspectives du marché mondial des logiciels d’entreprise sont basées sur la performance des entreprises opérant à l’échelle régionale et mondiale. Les fonctions d’une entreprise sont un facteur majeur de concurrence et un paysage concurrentiel mondial.

Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels d’entreprise sont Microsoft Corporation (États-Unis), VMware, Inc. (États-Unis), CA Technologies, Inc. (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), HP (États-Unis), Symantec Corporation (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), EMC Corporation (États-Unis), Com, Inc. (États-Unis), Sap Se (Allemagne).

