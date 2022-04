Le marché des logiciels de vote en ligne se développera à un TCAC robuste de 5,78% de 2022 à 2030 Analyse approfondie finale du rapport par Absolute Markets Insights

Marché des logiciels de vote en lignela recherche ajoutée par Absolute Markets Insights, offre une analyse complète des tendances de croissance prévalant dans le domaine commercial mondial. Ce rapport fournit également des données définitives concernant le marché, la taille, les aspects de commercialisation et les prévisions de revenus de l’industrie. En outre, l’étude met explicitement en évidence le statut concurrentiel des acteurs clés dans le calendrier de projection tout en se concentrant sur leur portefeuille et leurs efforts d’expansion régionale.

En termes de revenus, le marché mondial des logiciels de vote électoral en ligne était évalué à 278,65 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 366,79 millions de dollars américains d’ici 2025, avec un TCAC de 5,78 % sur la période de prévision (2022-2030). L’étude analyse le marché en termes de revenus dans toutes les grandes régions, qui ont été divisées en pays.

Le marché mondial des logiciels de vote en ligne devrait se développer à un TCAC substantiel dans les années à venir. Le rapport contient également les aspects cruciaux liés aux événements récents tels que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et les alliances. Il proclame l’ajout d’une autre nouvelle dimension à cette industrie expliquant la performance des acteurs majeurs. Le marché a également été segmenté sur la base des acteurs provinciaux, dont certains sont bien établis tandis que d’autres ont récemment pénétré le marché mondial.

Les acteurs éminents/émergents de l’étude de marché sur les logiciels de vote en ligne incluent :

AGORA VOTING SL, AO Kaspersky Lab, AssociationVoting .com, LLC, BALLOTEER, eBallot, Eko Internet Marketing, LLC, Election-America, ElectionBuddy, Inc., Insightrix Research Services, Paragon Customer Communications, Print Image Network Ltd., Scytl Election Technologies SL, Vero Engagements & Voting Solutions Pty Ltd. et d’autres acteurs du marché.

L’analyse du marché mondial des logiciels de vote en ligne jusqu’en 2030 est une étude spécialisée de l’industrie des logiciels de vote en ligne axée sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des logiciels de vote en ligne avec une segmentation détaillée du marché par produit et services / application et géographie. Le marché mondial des logiciels de vote en ligne devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs du logiciel de vote en ligne et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Objectifs de recherche:

Étudier et analyser la taille du marché mondial des logiciels de vote en ligne par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2015 à 2019 et prévisions jusqu’en 2030.

Comprendre la structure du marché des logiciels de vote en ligne en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du logiciel de vote en ligne pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le Logiciel de vote en ligne en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Segmentation du marché des logiciels de vote en ligne :

Par offres

Logiciel Autonome Intégré et personnalisé

Prestations de service Élections gérées Services de conception et de stratégie Services de mise en œuvre Autres



Par type de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Par lieu de vote

Vote en ligne sur le site de vote

Vote en ligne à distance

Par type de vote

Vote anonyme

Vote pondéré

Vote par procuration

Autres

Par demande

Intégrité des votes Vote individuel Authentification des électeurs Analyse de la participation en temps réel Test des bulletins de vote et contrôle de la qualité

Services de gestion des électeurs

Modules de téléchargement des électeurs

Options de planification

Rapports de délivrabilité des e-mails

Analyses tierces

RGPD

Stockage et sauvegardes de données

Audit, sécurité et personnalisation des votes

Autres

Par plateforme

Téléphone intelligent

PC

Tablette

Kiosques

Autres

Par les utilisateurs finaux

Gouvernements

Organisations et associations membres

Organisations corporatives

Barreaux

Les universités

Santé et Hôpitaux

Les syndicats

Sociétés de logement, coopératives et groupes sociaux

Spectacles de récompenses

HOA

Les coopératives de crédit

Cabinets d’avocats

Écoles K-12

Des sports

Autres (ONG, associations caritatives, APE, country clubs, booster clubs, églises, élections SGA, organisations civiques, sororités, etc.)

Les analyses régionales couvertes par le rapport sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne et Benelux)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique latine (Brésil, Argentine et Colombie)

Moyen-Orient et Afrique

La structure du rapport sur le marché des logiciels de vote en ligne peut être classée dans les sections suivantes:

Section 1 : Portée du rapport et méthodologie de recherche

Section 2 : Principaux points à retenir

Section 3 : Variables du marché et leur impact sur la croissance et les outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Section 4 : Estimations et prévisions du marché (avec l’année de référence 2022, les informations historiques de 2015 et 2019 et les prévisions de 2022 à 2030). Les estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie sont résumées pour former le marché mondial.

Section 5 : Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails élaborés sur la structure du marché et les entreprises stratégiques ainsi que leur impact.

Les profils d’entreprise du marché des logiciels de vote en ligne sont représentés individuellement pour tous les principaux participants et indices tels que la performance financière, les initiatives stratégiques, le portefeuille de produits et l’aperçu de l’entreprise.

