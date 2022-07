Le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Europe augmentera de 2574,45 millions de dollars entre 2022 et 2028, selon Business Market Insights

Selon une nouvelle étude de marché sur « le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Amérique du Nord »d’ici 2028 – Analyse et prévisions d’impact du COVID-19 par application, déploiement, utilisateur final et pays » devrait atteindre 2 574,45 millions de dollars US d’ici 2028, contre 836,83 millions de dollars US en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 17,4 % de 2021 à 2028. Le rapport fournit les tendances qui prévalent sur le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. L’augmentation du besoin de solutions plus rapides et efficaces et l’augmentation de la demande de jeux et de vidéographie sont le principal facteur de croissance du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Amérique du Nord. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée et d’infrastructures de soutien dans les pays en développement entrave la croissance du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Amérique du Nord.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Autodesk Inc.

Christie Digital Systems États-Unis, Inc

Dassault Systemes

NVIDIA CORPORATION

Groupe Chaos

Limite suivante

Acte-3D. (LUMION)

Thea Render par Altaïr

Segmentation du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D en Europe

Par application

Simulation de formation

Marketing et publicité

Jeux vidéos

Visualisation du produit

Visualisation architecturale

Déploiement

Sur site

Nuage

Utilisateur final

Médias et divertissement

Architecture

Construction & Bâtiment

Ingénierie de conception

SantéAutres

