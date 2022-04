Le marché des logiciels de tour opérateur devrait croître à un TCAC de 12,3 % pour atteindre 1 295,07 millions de dollars américains de 2020 à 2027

Le marché des logiciels de voyagistes devrait passer de 574,25 millions de dollars US en 2020 à 1 295,07 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,3 % de 2020 à 2027.

Le développement de l’industrie du tourisme à l’échelle mondiale avec des perspectives économiques positives est attribuable à la croissance du marché. La croissance du secteur du tourisme est influencée par des facteurs tels que la croissance du PIB, la taille de l’économie, le développement des infrastructures de voyage, la composition des industries, la population et les politiques réglementaires. Ces facteurs varient d’un pays à l’autre et affectent l’investissement dans les voyages dans ce pays particulier. L’industrie du tourisme a prodigieusement stimulé au fil des ans et est en constante augmentation. La demande touristique de toutes les classes de la société a conduit à l’émergence de divers types de tourisme, tels que le tourisme routier, le tourisme fluvial et le tourisme aérien, parmi lesquels le tourisme routier a longtemps dominé l’industrie. L’augmentation du revenu disponible parmi les masses dans les pays développés et en développement a entraîné une adoption croissante des voyagistes pour réserver leur voyage en optant pour des offres fascinantes. En outre, la croissance du PIB dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance du marché dans les années à venir. Avec des perspectives économiques mondiales positives, des investissements dans les infrastructures de voyage, la croissance des PME, d’énormes volumes de commerce transfrontalier et des conditions politiques stabilisatrices, les dépenses touristiques devraient augmenter au cours des prochaines années dans le monde entier. Avec la mondialisation croissante et le commerce transfrontalier, les dépenses touristiques augmentent également. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de voyagistes. la croissance du PIB dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance du marché dans les années à venir. Avec des perspectives économiques mondiales positives, des investissements dans les infrastructures de voyage, la croissance des PME, d’énormes volumes de commerce transfrontalier et des conditions politiques stabilisatrices, les dépenses touristiques devraient augmenter au cours des prochaines années dans le monde entier. Avec la mondialisation croissante et le commerce transfrontalier, les dépenses touristiques augmentent également. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de voyagistes. la croissance du PIB dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance du marché dans les années à venir. Avec des perspectives économiques mondiales positives, des investissements dans les infrastructures de voyage, la croissance des PME, d’énormes volumes de commerce transfrontalier et des conditions politiques stabilisatrices, les dépenses touristiques devraient augmenter au cours des prochaines années dans le monde entier. Avec la mondialisation croissante et le commerce transfrontalier, les dépenses touristiques augmentent également. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de voyagistes. et la stabilisation des conditions politiques, les dépenses touristiques devraient augmenter au cours des prochaines années dans le monde entier. Avec la mondialisation croissante et le commerce transfrontalier, les dépenses touristiques augmentent également. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de voyagistes. et la stabilisation des conditions politiques, les dépenses touristiques devraient augmenter au cours des prochaines années dans le monde entier. Avec la mondialisation croissante et le commerce transfrontalier, les dépenses touristiques augmentent également. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de voyagistes.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00014987/

Marché des logiciels de voyagiste – Profils des entreprises

Checkfront Inc

GP Solutions GmbH

Rezdy

Plan de tournée

Travefy, Inc.

TraveloPro

Trawex Technologies Pvt Ltd.

TrekkSoft (Groupe TrekkSoft)

TRYTN, Inc.

Xola, Inc. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de tour opérateur

L’émergence et la propagation rapide du coronavirus (COVID-19) ont paralysé de nombreux pays, tant développés qu’en développement. L’augmentation continue du nombre de patients infectés menace plusieurs industries à travers le monde. En décembre 2020, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie et la France faisaient partie des pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Étant donné que la majorité des pays exercent des mesures de confinement, ce qui a eu un impact négatif sur le secteur des voyages et du tourisme. Les restrictions temporaires sur les voyages nationaux et internationaux imposées par le gouvernement de différentes régions montrent également une tendance négative dans le secteur du tourisme. acteurs du marché des logiciels de voyagistes .

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels pour voyagistes se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, GP Solutions GmbH et ComBtas avaient établi un partenariat stratégique. Cette alliance est destinée aux clients présents sur le marché israélien. Grâce à cette collaboration, ComBtas ferait la promotion des produits clés en main de GP Solutions, notamment l’entreprise de voyage GP et le centre de voyage GP.

En 2020, Travefy, Inc. avait lancé un créateur de site Web pour les conseillers en voyages. Le créateur de site Web permet aux conseillers de créer des sites Web ou une page de destination marketing. Le créateur de site Web utilise une interface glisser-déposer, et les conseillers peuvent choisir un thème, personnaliser le contenu et des URL personnalisées peuvent être utilisées. De plus, l’outil est inclus dans le plan d’abonnement.

Le marché des logiciels de voyagistes a été segmenté comme suit :

Marché mondial des logiciels pour voyagistes – par composant

Services logiciels

Marché mondial des logiciels pour voyagistes – par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

PME

Marché mondial des logiciels pour voyagistes – par type d’abonnement

Abonnement unique Abonnement

mensuel Abonnement

annuel

Marché mondial des logiciels de tour opérateur – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie

Russie

Royaume-Uni

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Japon

Chine

Australie

Inde

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00014987/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com