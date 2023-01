Le marché des logiciels de soins de longue durée enregistrera une croissance remarquable de 10,8 % d’ici 2028 avec la taille, la part, les opportunités de croissance, les informations sur les revenus et l’analyse concurrentielle

Un rapport de recherche complet sur le «marché des logiciels de soins de longue durée » publié par Data Bridge Market Research qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés. Ce rapport de recherche s’étend sur 350 pages, 220 numéros tabulaires et 60 numéros numériques, et résume les principales entreprises dans des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les logiciels de soins de longue durée est conçu avec un mélange brillant d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont menées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région. Des outils et techniques compétents et avancés, y compris l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés pour exécuter cette étude de marché.

Data Bridge Market Research analyse le marché avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La croissance croissante d’une population vieillissante stimule le marché des logiciels de soins de longue durée.

Aperçu du marché:

Un logiciel de soins de longue durée est un type de service/solution technologique utilisé pour répondre aux besoins cliniques et non cliniques des patients et des prestataires dans les hôpitaux, les soins à domicile, les établissements de soins infirmiers et de nombreux autres domaines de la prestation des soins de santé. Ces services offrent une facilité d’utilisation et une meilleure efficacité dans la fourniture d’établissements de soins de santé pour réduire les coûts des soins de santé et réaliser des gains d’efficacité.

Le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques en raison de la croissance de la population gériatrique sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché, la pénurie croissante de personnel qualifié et de spécialistes pour une prestation de soins de santé adéquate, la pénurie croissante de personnel infirmier et de médecins, l’augmentation de la réforme des soins de santé et des initiatives gouvernementales, et La croissance, le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé, la sensibilisation croissante aux maladies, l’amélioration des infrastructures de santé, l’évolution des tendances démographiques et l’augmentation du financement public sont les principaux facteurs qui animent le marché des logiciels de soins de longue durée. De plus,

Portée du marché mondial des logiciels de soins de longue durée et taille du marché

Le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en fonction du produit, du type de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en logiciels cliniques et solutions non cliniques.

En fonction du type de déploiement, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en agences de soins à domicile, établissements de soins palliatifs, maisons de retraite et soins assistés.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des logiciels de soins de longue durée sont:

LTCG

tous les scripts

Société Cerner

Solutions Intellitek

Sunrise Senior Living

Atria Senior Living

Système de données ADL

SVC Santé

Omnisell

NetSmart Technologies

Remède

McKesson Corporation

DME Optimus

soin point-clic

soins matriciels

BlueStrata DSE

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial des logiciels de soins de longue durée

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie mondiale du marché des logiciels de soins de longue durée

Chapitre 4: Segmentation du marché des logiciels de soins de longue durée par type et application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Avec les marchés de pays/régions répertoriés géographiquement, les territoires suivants ont été entièrement étudiés :

– APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de la région APAC, le reste de la région APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

– MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

