Le marché des logiciels de soins de longue durée devrait enregistrer un excellent TCAC de 10,8 % jusqu’en 2028.

Data Bridge Market Research analyse le marché à un TCAC de 10,8 % sur la période de prévision ci-dessus. Le vieillissement croissant de la population stimule le marché des logiciels de soins de longue durée.

Aperçu du marché:

Le logiciel de soins de longue durée est un type de service/solution technologique utilisé pour répondre aux besoins cliniques et non cliniques des patients et des prestataires dans les hôpitaux, les soins à domicile, les établissements de soins infirmiers et de nombreux autres établissements de soins de santé. Ces services réduisent les coûts des soins de santé et réalisent des gains d’efficacité en améliorant la commodité et l’efficacité de la prestation dans les établissements de santé.

Le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques en raison de la croissance de la population gériatrique est un facteur majeur de croissance du marché, la pénurie de personnel qualifié et de spécialistes pour fournir des services de santé adéquats, la pénurie croissante d’infirmières et de médecins, la réforme croissante des soins de santé et le gouvernement initiatives ainsi que la population croissante, le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé, la sensibilisation croissante aux maladies, l’amélioration des infrastructures de santé, l’évolution des tendances démographiques et l’augmentation du financement gouvernemental sont les principaux facteurs qui animent le marché des logiciels de soins de longue durée. En outre,

Cependant, la réticence des prestataires de services de soins de longue durée traditionnels à adopter le logiciel et la hausse des coûts de maintenance des logiciels sont des facteurs majeurs qui entravent la croissance du marché, et le taux d’adoption plus faible des logiciels de soins de longue durée dans les pays en développement devient un problème plus important. Croissance du marché des logiciels de soins de longue durée au cours de la période de prévision ci-dessus.

Certains des principaux acteurs du marché des logiciels de soins de longue durée sont :

LTCG, Allscripts, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata EHR et Kronos Incorporated. Aux côtés d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Principaux résultats liés aux logiciels de soins de longue durée inclus dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT descriptive de certains des principaux acteurs de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Recherche en stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments et marchés émergents de la récréation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Secteurs anciens, actuels et potentiels du marché en termes de valeur et de volume potentiels

Principaux points couverts dans le rapport : –

Les principaux aspects pris en compte dans le rapport mondial sur le marché des logiciels de soins de longue durée sont les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport dresse le profil des entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités technologiques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

– Les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial des logiciels de soins de longue durée sont expliqués en détail ainsi qu’une représentation détaillée des utilisateurs finaux au sein de l’industrie.

Le rapport explique également les segments d’application importants du marché mondial aux lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport évoque les opinions et les perspectives de professionnels chevronnés et formés de l’industrie.

Les experts évaluent également les politiques d’exportation-importation qui pourraient propulser la croissance du marché mondial des logiciels de soins de longue durée.

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de soins de longue durée offre des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux fabricants, aux vendeurs et aux organisations impliquées dans l’industrie qui souhaitent acheter ce document de recherche.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des logiciels de soins de longue durée

Partie 04 : Taille du marché mondial des logiciels de soins de longue durée

Partie 05: Segment de marché mondial des logiciels de soins de longue durée par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

