Le marché des logiciels de soins de longue durée affichera un TCAC de 10,8 % ; Taille de l’industrie, part de marché, tendances, facteurs de croissance et perspectives régionales jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse le marché à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La croissance croissante de la population vieillissante stimule le marché des logiciels de soins de longue durée.

Le logiciel de soins de longue durée est le type de service/solution technologique utilisé pour répondre aux besoins cliniques et non cliniques des patients et des prestataires de soins de santé dans les hôpitaux, les soins à domicile, les établissements de soins infirmiers et divers autres domaines de prestation de soins de santé. Ces services offrent une facilité d’exploitation et une meilleure efficacité dans la fourniture des établissements de soins de santé, réduisant ainsi les coûts des soins de santé et atteignant l’efficacité.

Le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques résultant de l’augmentation de la population gériatrique est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que du manque croissant de personnel qualifié et de professionnels pour la fourniture de services de santé appropriés, de la pénurie croissante de personnel infirmier et de médecins, l’augmentation des réformes des soins de santé et des initiatives gouvernementales, l’augmentation de la population gériatrique, le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé, la sensibilisation accrue aux maladies, l’amélioration des infrastructures de santé, l’évolution des tendances démographiques et l’augmentation du financement gouvernemental sont les principaux facteurs qui animent le marché des logiciels de soins de longue durée. En outre,

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des logiciels de soins de longue durée sont LTCG, Allscripts, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata EHR et Kronos Incorporated. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

