Le marché des logiciels de soins à domicile devrait afficher un TCAC à deux chiffres entre 2022 et 2029 | Entreprises mondiales – GE, Allscripts, Cerner, McKesson

Aperçu du marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile:

Avec un rapport international sur le marché des logiciels de santé à domicile , les entreprises connaîtront les perspectives actuelles et futures du marché sur les marchés développés et émergents. Le rapport fournit une analyse de diverses perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter. Il met en évidence le segment qui devrait dominer le marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile et les domaines qui devraient observer la croissance la plus folle au cours de la période prévue. Un rapport d’analyse promotionnel du marché des logiciels de soins de santé à domicile est une étude approfondie du marché qui indique quel est l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport sur le marché des logiciels de santé à domicile analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce document de marché aide à identifier les dernières croissances, les parts de marché et les politiques employées par les principaux acteurs du marché. En outre, cette étude de marché confirme les principaux acteurs mondiaux du marché des logiciels de santé à domicile et leurs principales dispositions marketing et leur entreprise publicitaire ont été mises en évidence pour offrir une compréhension claire du marché. Le rapport d’étude de marché sur les logiciels de soins à domicile donne un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision estimé.

Le marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile devrait passer de 7 749,71 millions USD en 2020 à 14 818,41 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,44 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les logiciels de soins de santé à domicile offrent une large gamme de services de soins de santé à domicile, pour le traitement de diverses maladies et blessures. C’est le résultat des opérations de soins de santé numériques et son adoption se développe à un rythme impressionnant dans l’ensemble des soins de santé en raison de ses avantages tels que la rentabilité, la commodité et les services et traitements de soins à domicile de haute qualité. On peut accéder aux installations logicielles de soins de santé à domicile via un PC/ordinateur portable ou des appareils portables/smartphones.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile sont la prévalence de maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer, la démence, les affections orthopédiques et la population gériatrique à travers le monde, l’augmentation de la pénétration des smartphones et la tendance à la hausse des soins de santé à domicile par rapport aux cliniques conventionnelles.

Le marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché des logiciels de santé à domicile couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base de l’équipement, le marché des logiciels de soins à domicile est segmenté en équipements de surveillance , équipements thérapeutiques, aide à la mobilité et autres.

Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de soins de santé à domicile est segmenté en sur site, basé sur le Web et basé sur le cloud.

Sur la base du mode, le marché des logiciels de soins de santé à domicile est segmenté en PC/ordinateur portable et appareils portables/smartphones.

Sur la base du Service, le marché des logiciels de soins de santé à domicile comprend la rééducation bifurquée, la thérapie par perfusion, la thérapie respiratoire, les soins de grossesse, les soins infirmiers qualifiés, les soins palliatifs et autres.

Sur la base du logiciel, le marché des logiciels de soins de santé à domicile est divisé en logiciels d’agence, systèmes de gestion clinique, applications de solutions de soins palliatifs et solutions de télésanté.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des logiciels de soins à domicile est segmenté en agences de soins à domicile, soins palliatifs, agences privées et centres de réadaptation / thérapie.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des logiciels de soins de santé à domicile en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs et d’une infrastructure informatique avancée dans les établissements de santé, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation rapide des installations technologiques et de santé et de la forte population.

Top Leading Key in Players Global Home Healthcare Software Market : Allscripts Healthcare. LLC, Cerner Corporation, Delta Health Technologies Inc., Hearst Communications Inc., McKesson Corporation, Medical Information Technology Inc., Thornberry Ltd, GENERAL ELECTRIC, Siemens Healthcare Private Limited, ComForCare Franchise Systems, CareVoyant Inc., Agfa-Gevaert Group, NXGN Management, LLC, NIC, DocEngage, Salvonic Technologies Pvt Ltd, SoftwareSuggest, Jungleworks, AxisCare, Alora Healthcare Systems, LLC, RiverSoft Inc et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des logiciels de soins à domicile est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des logiciels de soins à domicile dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévisions), couvrant: Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché des logiciels de santé à domicile?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile

1 Aperçu du marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile

2 Global Competition Logiciel de santé à domicile marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des logiciels de santé à domicile, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Logiciel de soins de santé à domicile (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Logiciel de soins de santé à domicile, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de logiciels de soins de santé à domicile

8 Analyse des coûts de fabrication des logiciels de soins à domicile

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des logiciels de soins de santé à domicile (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

