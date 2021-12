Le marché des logiciels de simulation CAE connaîtra une Croissance énorme à partir de 2021-2027 |/ ANSYS, Siemens, CAE Simulation and Solutions, Dassault Systèmes, MathWorks

L’ingénierie assistée par ordinateur utilise principalement des logiciels de conception assistée par ordinateur, parfois appelés outils de CAE. Les outils CAE sont utilisés, par exemple, pour analyser la robustesse et les performances des composants et des assemblages. L’ingénierie assistée par ordinateur est l’utilisation de logiciels informatiques pour simuler les performances afin d’améliorer la conception de produits ou d’aider à résoudre des problèmes d’ingénierie pour un large éventail d’industries. Cela inclut la simulation, la validation et l’optimisation des produits, des processus et des outils de fabrication.

Le marché mondial des logiciels de simulation était évalué à 7,80 milliards de dollars en 2021, et devrait atteindre 15,09 milliards de dollars en 2027, devrait connaître un TCAC de + 11% au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

CAE est l’abréviation de computer-aided engineering, qui est l’analyse de la visualisation conçue. En bref, la différence entre la CAO et la CAE peut être exprimée de cette façon, la CAO sert à concevoir un produit et la CAE sert à le tester et à le simuler. Les termes Ingénierie Assistée par ordinateur (CAE) et Analyse par éléments finis (FEA) sont souvent utilisés de manière interchangeable. Dans l’industrie aérospatiale, la FEA est souvent utilisée pour générer le modèle de charges, qui est ensuite utilisé pour alimenter les charges dans des outils de contrainte analytiques pour prédire les performances.

ANSYS (États-Unis), Siemens (Allemagne), CAE Simulation and Solutions (Autriche), Dassault Systemes (France), MathWorks (États-Unis), AVL (Autriche), Altair (États-Unis), Autodesk (États-Unis), AnyLogic (États-Unis), SGL Carbon (Allemagne).

La simulation CAE est utilisée pour la validation et l’optimisation des produits, des outils de fabrication et des processus. Le logiciel de simulation CAE aide à faciliter le processus d’analyse de l’ingénierie automobile, d’où une demande énorme dans les industries de l’automobile et de la fabrication. La demande énorme de ces industries conduit à des avancées technologiques dans ce logiciel de simulation.

Les segments et la sous-section du marché des logiciels de simulation CAE sont présentés ci-dessous:

L’Étude est segmentée par Mode de Déploiement (Basé sur le Cloud, Sur Prémisse), Type d’élément (Dynamique multicorps (MDB), Analyse par éléments finis (FEA), Dynamique des fluides de calcul (CFD), Autre), Utilisateur Final (Informatique et Télécommunications, Électronique, Énergie et Mines, Aérospatiale, Autre)

Influencer La Tendance Du Marché

* Préférence pour la simulation hybride

Moteurs du Marché

* Demande croissante d’évaluations de la conception de produits

* Tendance croissante des fabricants à la simulation pour l’optimisation de la fabrication des produits

Occasion:

* Industrialisation croissante de l’automobile, des infrastructures informatiques

* Demande croissante des économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et d’autres

Défi:

* Renforcer la Réglementation

Années importantes prises en compte dans l’étude sur les logiciels de simulation CAE:

Année historique – 2016-2020; Année de référence – 2020; Période de prévision – 2021 à 2026 [sauf indication contraire]

Si vous optez pour la version mondiale du marché des logiciels de simulation CAE, l’analyse par pays ci-dessous serait incluse:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays Nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et Reste de l’APAC)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël, Egypte, Turquie, Nigeria, Afrique du Sud, Reste de l’AME)

Questions clés auxquelles cette étude répond

1) Qu’est-ce qui rend le marché des logiciels de simulation CAE réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaissez-vous les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur?

3) Territoire qui pourrait connaître une forte hausse du TCAC et de la croissance annuelle?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits / services?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux nouveaux venus et aux nouveaux venus sur le marché des logiciels de simulation CAE?

6) Analyse des risques liés aux fournisseurs de services?

7) Dans quelle mesure les facteurs qui influencent la demande de logiciels de simulation de CAE au cours des prochaines années influencent-ils?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs dans la croissance du marché mondial des logiciels de simulation CAE?

9) Quelles stratégies de grands acteurs les aident à acquérir une part sur un marché mature?

10) Comment La technologie et l’innovation centrée sur le Client apportent de grands changements au marché des logiciels de simulation CAE?

